“Competimos tres cuartos”

Gerard Encuentra destacó al final del partido la igualdad que hubo en los tres primeros cuartos, "jugando de tú a tú”, dijo, pero reconoció que el último "ha sido muy flojo y nos ha penalizado mucho”. El técnico del Hiopos explicó que el bajón no fue solo físico, sino fruto también de otros factores: “Ellos han subido el nivel defensivo y nosotros no lo hemos igualado y nos ha costado anotar, no por malas jugadas, sino porque hemos fallado algunos tiros claros y un par de triples liberados. En estos momentos ellos han anotado y nosotros no”, lamentó.

Encuentra también quiso poner en valor el planteamiento defensivo de los suyos, destacando el trabajo sobre jugadores clave del Joventut: “Me voy bastante contento del planteamiento. Creo que ellos no estaban nada cómodos, les ha costado encontrar la fluidez con la que estaban jugando últimamente. Pero en el último periodo, un par de errores nos han condenado”, dijo.

El técnico leridano lamentó también la gestión que hizo el equipo en los minutos finales del partido. “Durante muchas fases del partido el equipo ha estado sólido, siguiendo el plan previsto, pero al final hemos cometido errores defensivos y ofensivos que en este nivel se pagan. En los momentos de tensión, hemos tomado malas decisiones”, afirmó.

Pese a la derrota, se centró en los aspectos positivos. “El equipo trabaja bien, analizaremos los errores y seguiremos mejorando. En muchas fases del partido hemos sido competitivos. Está claro que ahora estamos tristes por la derrota, pero el equipo trabaja bien en el día a día y creo que en muchas fases del partido hemos sido competitivos”, concluyó.

John Shurna alcanza los 500 triples en ACB

John Shurna firmó ayer dos de los seis triples que anotó el Hiopos Lleida frente al Joventut, lo que le permitió alcanzar la cifra de 500 en la historia de la ACB. El estadounidense, que en su regreso a Badalona no estuvo nada acertado, ha logrado esta marca después de lanzar un total de 1.203 triples en sus once temporadas en la Liga, con un 41,6 por ciento de efectividad. Por su parte, el verdinegro Guillem Vives rebasó la cifra de 400 (403) triples con los cinco que le endosó ayer al Hiopos.

El Tenerife cae y el Valencia, único invicto

El Valencia, que arrolló al Burgos en el último cuarto (100-82), se ha quedado al frente de la Liga Endesa como único equipo invicto, después de la primera derrota sufrida ayer por el Tenerife en su visita a la pista del Baskonia. Los vitorianos, que visitarán el próximo domingo el Barris Nord, reaccionaron en una gran segunda parte para vencer por 89-79. Por su parte, el Barça sucumbió de nuevo en el Palau, esta vez ante el Murcia (78-81), rompiendo una racha de tres victorias, mientras que el Madrid venció sin problemas en Zaragoza 83-95.