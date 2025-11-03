El Mollerussa cae sin paliativos ante el San Cristóbal y sigue sin conocer la victoria

Publicado por Albert Viladegut Nolasco Creado: Actualizado:

❘ terrassa ❘ Duro correctivo el que se llevó ayer el Mollerussa en su visita al San Cristóbal, ante el que salió goleado por 6-3 pese al 'hat trick' de Scuri, la mejor noticia para los del Pla d'Urgell, que siguen sin ganar en Liga y caen a la penúltima plaza.

En un partido loco, el primero en golpear fue el Mollerussa, que en el primer ataque del partido abrió el marcador con un tiro cruzado y potente de Scuri (0-1). Pero la alegría le duró muy poco, ya que cuatro minutos después, Bafode igualó el encuentro con un tiro desde la frontal del área (1-1). Pero el mismo Scuri respondió de nuevo para el Mollerussa, anotando su doblete en el minuto 9 con un zurdazo a la escuadra (1-2).

A partir de entonces, el San Cristóbal encerró al equipo leridano en el área de Batalla, que intervino un par de veces para evitar el empate, pero no pudo hacer nada en el 31, cuando Bafode repitió para hacer el 2-2. No sería la última mala noticia para el Mollerussa antes del 45, ya que Konu, exjugador de los del Pla d’Urgell, anotó el 3-2 en un disparo lejano imposible para Batalla con el que se llegó al descanso.

No solo el paso por los vestuarios no le sirvió al Mollerussa para mejorar, sino que a los cinco minutos de la reanudación, Ferrer hizo el 4-2 en un balón muerto dentro del área ante la pasividad defensiva de los de Kiku Parcerisas.

Pero otra vez Scuri, ganando la espalda de la zaga egarense desde la banda derecha, volvió a cruzar el balón ante Segura y puso al Mollerussa a solo un gol (4-3) con más de media hora por delante, pero fue poco más que un espejismo. Aunque Scuri y Alpha fueron los más incisivos buscando la igualada, la poca contundencia defensiva le acabó condenando y el San Cristóbal aprovechó para marcar dos goles más. El quinto fue de Alsina, tras un rechace fallido de la zaga y el sexto, obra de Río, después de una pérdida en campo propio (6-3), para finiquitar una goleada que vuelve a ejemplificar las concesiones defensivas de un Mollerussa que deberá cambiar para lograr la salvación.

Kiku: “Si no ganas duelos atrás, es casi imposible competir aquí”

Kiku Parcerisas, entrenador del Mollerussa, admitió que su equipo sufrió “una sangría defensiva dura”, lo que fue el principal causante de la goleada. “Si no eres capaz de ganar duelos atrás, es prácticamente imposible competir en un campo así. No hemos controlado en ningún momento eso”, lamentó. El técnico admitió que deben “tocar y cambiar cosas”, además de pedir disculpas a la afición: “No se lo merecen”, lamentó. Pese al golpe, aseguró que el vestuario está unido: “Estamos fuertes, los jugadores están fastidiados, pero lo sentimos y solo nos queda trabajar más que nunca para mejorar y volver a competir mejor, porque habíamos mejorado mucho en los aspectos que hoy han fallado”, concluyó.