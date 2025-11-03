El Pons Lleida sufre pero gana

❘ lleida ❘ El Pons Lleida firmó ayer ante el Cerdanyola (4-1) la segunda victoria en casa y la segunda consecutiva, en un partido en el que la diferencia fue más grande en el marcador que en la pista. El Llista, a pesar de que tuvo el control del partido y generó numerosas ocasiones, no pudo sentenciar hasta el último minuto y sufrió para asegurar el triunfo, especialmente después de que el equipo barcelonés situara el 2-1 en el marcador. El equipo de Edu Amat marcó el 3-1 cuando faltaba poco más de un minuto y, con el Cerdanyola con cinco jugadores de pista y sin portero, facilitó que el Pons Lleida marcara a puerta vacía el 4-1 a falta de 15 segundos. Sumaba así tres puntos de gran valor en un partido en el que tuvo que sufrir para llevarse la victoria.

El Llista tomó el control del juego desde el inicio, ante un rival que se defendía bien, que contó con la excelente actuación de su portero y que llegaba con peligro. Jordi Badia (3’), Antonio Miguélez (7’) y Sebas Moncusí (8’) dispusieron de las primeras ocasiones claras, pero el gol se le sigue resistiendo al equipo leridano. Badia volvió a tener el gol cerca en el minuto 15 y Miguélez en el 17, antes de que Nico Ojeda pudiera colocar el 1-0 en el marcador en el minuto 23. Con esta ventaja mínima acabó la primera parte, aunque Moncusí también dispuso de una buena oportunidad.

En la segunda parte el Llista mantuvo el control del partido y pareció encarrilarlo con el 2-0 de Darío Giménez en el minuto 35, pero el Cerdanyola reaccionó y los nervios se apoderaron del equipo leridano. En el mismo minuto 35 Marc Coy falló un penalti y en el 37 llegó el 2-1 de Álvaro Giménez. Fueron los peores momentos para el Llista. Miras estrelló la bola en el poste (37’) y, además, cometió la décima falta aunque Javi Sánchez le paró el lanzamiento a Marc Vázquez.

El partido llegaba a su recta final totalmente abierto. En el 46 Sebas Moncusí dispuso de otra buena ocasión y en el 47 llegó una acción clave. Álvaro Giménez vio la tarjeta azul y dejó a su equipo en inferioridad. Aunque el Llista no pudo aprovecharla, sí que logró marcar el 3-1 con un remate de Martí Gabarró a falta de 1.20. El Cerdanyola quitó al portero para poner un quinto jugador de pista y, a falta de 15 segundos el ‘Chino’ Miguélez recuperó la bola y, desde la propia pista, lanzó a puerta vacía para firmar el 4-1 que permitía al equipo sellar tres puntos de un gran valor.

Edu Amat: “Llegamos, pero nos falta afinar la puntería”

El entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, se mostraba satisfecho por una victoria que no se pudo concretar hasta el último minuto, a pesar de que el equipo generó muchas ocasiones y pudo haber sentenciado antes. “Su portero ha hecho un partidazo, es un gran portero, con experiencia internacional. Si seguimos llegando así, cuando afinemos la puntería y nos entren los goles seremos capaces de ganar los partidos con más solvencia”, valoró.

Recordó que ya había advertido de la dificultad del Cerdanyola. “Aunque sea un recién ascendido, no deja de ser un histórico y tiene jugadores para mantenerse en la categoría sin problemas. Ya sabíamos que iba a ser un partido duro y difícil”.

“Ha vuelto a pasar, hemos tenido el control del partido, pero cuando nos han hecho el 2-1 han vuelto a aparecer los fantasmas de otros partidos en los que al final nos acabaron remontando”, añadió.