El Torregrossa golea en el campo del Alcoletge

Los jugadores del Torregrossa celebrando uno de los goles de su victoria en Alcoletge. - PAU PASCUAL PRAT

Publicado por MIGUEL IGLESIAS Creado: Actualizado:

❘ ALcOLETGE ❘ El Alcoletge se vio superado por un Torregrossa que no dio prácticamente opciones. Los primeros veinte minutos del partido fueron igualados, sin demasiadas ocasiones para ambos equipos. En el minuto 24, Adama inauguró el marcador (0-1). Quince minutos después, José hizo el segundo (0-2).

En el 45’, José volvió a marcar y dejó el partido sentenciado (0-3). El delantero del Torregrossa suma 10 goles en el campeonato y es el máximo goleador. El Alcoletge intentó revolucionar el partido con los cambios pero Bammou primero, y Jhoncy a tres minutos para el final, completaron el marcador (0-5). El resultado deja al Alcoletge en undécima posición y al Torregrossa tercero.