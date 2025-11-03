Mejora sin suerte ante el líder

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ Alpicat ❘ El Lleidanet HC Alpicat jugó su mejor partido en la OK Liga Iberdrola, pero, de nuevo, se le escapó el premio. Las leridanas, que se mostraron muy combativas, pagaron caros sus errores y cayeron ante el Martinelia Manlleu, líder de la competición, por 2-3 y siguen sin ganar en la presente temporada.

Con esta nueva derrota en casa, las del Segrià siguen en la penúltima posición de la tabla, víctimas, en parte, de un calendario que las ha enfrentado a cinco de los seis equipos que disputan la WSE Champions League.

En el partido, el Manlleu comenzó avisando con una ocasión de Garciolo que se topó con una Irache Candal que mantenía a las suyas a flote. En los minutos posteriores las de Mats Zilken aguantaron bien, pero en el minuto 10 el Manlleu anotó el primero. Fue de Codinach quien aprovechó una pérdida flagrante de Ona Moreno frente a la portería. Poco después, en el 13, una jugada individual de Valentia terminaba con el 0-2. Tuvo mala fortuna la portera local, a la que se le escapó la bola entre las piernas. A pesar de los dos tantos, el Alpicat reaccionó antes del descanso. Primero falló un penalti, pero en la jugada siguiente Santo convertía el 1-2.

En la reanudación, el Alpicat aguantó, consiguiendo igualar el partido en el 34 con un potente disparo de Arantxa (2-2). Todo parecía indicar que el Alpicat sumaría su primer punto de la temporada, pero Valentina lo impidió. Jarro de agua fría para un Alpicat que encajaba el 2-3 en el 47 y fallaba una falta directa en los últimos segundos que le costaba su quinta derrota.

Tras el partido, el técnico local, Mats Zilken, aseguró que “merecíamos más, pero seguimos cometiendo muchos errores que nos condenan y nos han costado dos puntos”.