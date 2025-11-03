La Paeria y el Força Lleida firman un nuevo convenio para el uso del pabellón Barris Nord

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y el presidente del Força Lleida Club Esportiu, Albert Aliaga, han firmado este lunes un convenio de autorización de uso especial del pabellón municipal Barris Nord, que permitirá al club desarrollar su actividad deportiva durante las próximas cuatro temporadas.

Según Larrosa, “no es sólo un acuerdo administrativo, es una apuesta de ciudad”, un paso adelante en la colaboración entre la Paeria y el Força Lleida, que “fortalece el vínculo entre el deporte profesional, el deporte de base y la ciudad”. El alcalde ha remarcado también que “marca un hito en la manera como gestionamos y compartimos nuestras instalaciones deportivas”.

El acuerdo regula el uso del pabellón para los entrenamientos, partidos y actividades de promoción deportiva de los equipos del Força Lleida, tanto sénior como de base. Garantiza también la compatibilidad con otras actividades municipales o de interés público que se puedan celebrar en la instalación.

Ayuntamiento de Lleida

Con el convenio, el club se compromete a hacer un uso responsable, cumplir la normativa de seguridad y garantizar la buena convivencia con el resto de usuarios, mientras que el Ayuntamiento mantendrá la titularidad y el mantenimiento del equipamiento.

Larrosa ha explicado que el convenio permitirá “tener el pabellón en perfecto estado y planificar las inversiones en los próximos cuatro años”, que ascenderán a 1.240.000 euros. También ha recordado que este año la Paeria ya ha invertido 380.000 euros en mejoras en el equipamiento, y que pronto se invertirán 115.000 euros más en el proyecto de renovación de los vestuarios y en el sistema de explotación publicitaria del pabellón, siempre bajo supervisión municipal, mediante un espacio para la generación de ingresos que gestionará el mismo club.

El acuerdo incluye compromisos en materia de igualdad de género, promoción de la lengua catalana, sostenibilidad e inclusión social, en línea con el Plan Estratégico del Deporte de la ciudad y con la Agenda 2030. Entre ellos, el club tendrá que velar por la presencia de mujeres en los órganos directivos, promover el deporte femenino y reservar plazas para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, la Paeria refuerza su colaboración con un “club referente” de la ciudad y consolida el Pavelló Barris Nord, que el próximo año cumplirá 25 años, como “espacio emblemático” del deporte leridano, “tanto en el ámbito profesional como en la promoción del deporte de base y de los valores de convivencia, respeto e igualdad”.

Por su parte, Aliaga ha agradecido a la Paeria el esfuerzo en el mantenimiento del pabellón y se ha comprometido a “hacer bien las cosas y que los leridanos y leridanas se sientan orgullosos”. El convenio también contempla la creación de una Comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento de las condiciones, así como la autorización para que el Força Lleida gestione el servicio de bar.

El alcalde ha destacado que el convenio es el primero con estas características y que responde a la voluntad del gobierno municipal “de arreglar y poner a disposición un bien de todo el mundo al servicio de las diferentes disciplinas de la ciudad” y que incluye, en algunos casos, compartir equipamientos.

Así, ha anunciado que, además del convenio con el Força Lleida, el Ayuntamiento de Lleida firmará próximamente tres convenios de cesión de uso común especial del pabellón Onze de Septembre, con el Lleida Handbol Club y el Club Esportiu Lleida Llista Blava, y el pabellón Juanjo Garra, con el Club Volei Balàfia Lleida.

A la firma del convenio ha asistido la teniente de alcalde Carme Valls, los concejales Xavier Palau y Xavier Estrada y las concejalas Glòria Rico y Laura Bergés, además de miembros de la junta del Força Lleida.