Reparto de puntos entre el Butsènit y el Sant Ramon

El Butsènit y el Sant Ramon empataron ayer 1-1 en el campo de los del Segrià. Fue un partido bastante equilibrado, sobre todo en la primera parte cuando los locales abrieron el marcador con un tanto de Eroles en el minuto 14. El Baghdadi igualó el partido en el 38 (1-1), resultado que se mantuvo el resto del partido. A la vuelta del descanso, los locales fueron superiores, pero fallaron varias ocasiones de gol que les habrían asegurado los tres puntos. Los dos equipos se mantienen en sus posiciones, la décima y undécima, respectivamente, tras haber ganado tan solo un partido. Después de siete jornadas, el Butsènit no conoce todavía la victoria en casa y cabe destacar que han empatado en cuatro ocasiones. Los de la Segarra, por su parte, han perdido cuatro encuentros.