Sobró un cuarto: El Hiopos acabó sucumbiendo ante el gran acierto del Joventut en el triple

El Hiopos Lleida no pudo asaltar ayer el Olímpic de Badalona como hizo tres semanas atrás el Palau Blaugrana y encajó la segunda derrota de la temporada (82-68), la primera lejos del Barris Nord. Los de burdeos, que estuvieron arropados por cerca de un millar de seguidores, se mantuvieron en el partido durante 33 minutos, pero un parcial final de 19-5 acabó con todas sus opciones ante un Joventut muy acertado en el triple, con doce canastas, el doble que los leridanos ejecutando los mismos lanzamientos.

Los dos entrenadores se dejaron a sus dos jugadores mejor valorados en el banquillo, la dupla Ricky Rubio-Tomic por los verdinegros y Batemon-Agada por los leridanos, además de Ejim, pero Encuentra tuvo que cambiar sus planes relativamente pronto porque su equipo no arrancó entonado. Pese a tomar ventaja gracias a una penetración de Paulí y un triple de Zoriks, que no fue validado por la mesa de anotación hasta el final del primer cuarto, el Joventut entró mucho mejor, más férreo en defensa y certero en ataque, con Hakanson como ejecutor.

Con 11-5 y tras varias imprecisiones, Encuentra hizo un cuádruple cambio, dando entrada a Batemon, Agada, Ejim y Diagne, manteniendo únicamente a Paulí del cinco titular. La decisión surtió efecto y un triple del escolta de Milwaukee dio otro aire al equipo. Aun así, Hakanson seguía campando a sus anchas y con dos tiros libres y un triple mantenía los seis puntos de renta (16-10). La aparición de Ejim, más físico que sus marcadores, relanzó las opciones leridanas. Cinco puntos seguidos del canadiense, incluido un triple, además de un 2+1 de Diagne, muy efectivo en la pintura, y un contragolpe de Jiménez completaron un parcial de 2-8 que devolvía el mando del marcador al Hiopos (19-20), que acabaría el periodo dos puntos arriba gracias a otra canasta de Ejim (20-22).

El conjunto leridano amplió su renta a cuatro merced al acierto de Batemon (22-26), pero la irrupción de Vives, con dos triples seguidos, unidos a una canasta de Hunt, inédito hasta ese momento, obligó a Encuentra a pedir tiempo muerto (30-26). El regreso a pista no podía ser mejor para los de burdeos, que en apenas un minuto le endosaron un parcial de 0-6, con un 2+1 de Krutwig y un triple de Shurna (30-32, m.15). Ahora era Dani Miret el que pedía tiempo muerto para frenar la racha leridana, y lo logró, entrando el partido en una fase de intercambio de golpes para llegar al descanso en tablas (41-41).

El Hiopos estaba consiguiendo lo que había pedido Encuentra en la previa, incomodar al máximo a los dos mejeros generadores verdinegros, Ricky Rubio y Tomic, que apenas habían entrado en juego. Sin ellos, el Joventut vivió en el tercer cuarto gracias a Hunt, su máximo anotador, que despertó para liderar una racha de seis puntos y tomar una pequeña ventaja (49-44), que el Hiopos enjuagó rápidamente con un eléctrico Agada, que lideró con 5 puntos un parcial de 1-8 para recuperar el mando (50-52, m.26). El guión no cambió y la igualdad volvió a presidir los últimos minutos del cuarto, que se cerró de nuevo empatado (57-57).

Todo estaba por decidir, pero la balanza empezó a decantarse del bando local gracias a los triples. Uno de Hakanson y otro de Hunt, ayer una pesadilla para la defensa leridana, obligaron a Encuentra a parar el partido un minuto y medio después de reanudarse (63-59). La reacción no tardó en llegar y Agada y Krutwig firmaron el undécimo empate del partido (63-63), y el último, ya que a partir de ahí todo cambió. Otros dos triples seguidos de Hakanson y Hunt volvieron a situar la renta en seis puntos (69-63).

Encuentra paró de nuevo el partido, pero de regreso, Walden erró una bandeja fácil y los verdinegros anotaron otros cinco puntos seguidos, con el quinto triple de Vives que completaba un parcial de 11-0 que resultó letal. Aunque Shurna rompió la racha con su triple número 500 en la ACB, el Hiopos, que llegó a perder por 15 puntos (81-66), ya no pudo reengancharse al partido y acabó encajando la primera derrota lejos del Barris Nord y la segunda de la temporada.