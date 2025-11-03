Tarde aciaga del Balaguer

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

❘ balaguer ❘ El Balaguer cayó ante un Sants voluntarioso (1-2), con un arbitraje que facilitó las cosas a los barceloneses. El árbitro señaló dos penas máximas contra el Balaguer y obvió uno favorable en una clara falta a Alburquerque, que había acudido a rematar en un córner en la recta final del partido. En lugar del penalti a favor señaló falta al propio Alburquerque, le mostró la segunda amarilla y le expulsó. Además instó al Sants a sacar la falta sin que el Balaguer hubiera podido hacer un cambio para introducir a un portero y en la jugada siguiente el Sants falló una jugada clarisima de gol a portería vacía mientras el público y el banquillo local protestaban. Ante las quejas, el árbitro amonestó al entrenador, Josete, y por dos veces a su ayudante Joel Bordalba, que también fue expulsado. En el primer tiempo, el Balaguer jugó sus peores minutos en lo que va de temporada y solo la inspiración de Albuerquerque evitó que el Sants llegara al descanso con mayor ventaja al detener un penalti en el minuto 37. Coll empató al inicio de la segunda parte y pareció posible darle la vuelta al marcador, pero en el 73 el segundo gol visitante desquició al Balaguer que lo intentó todo sin éxito. Al final del partido, Josete, el entrenador del Balaguer dijo: “Han sido nuestros peores minutos en la liga y con eso les hemos regalado medio partido. Lo hemos intentado arreglar en la segunda parte, pero no hemos podido”.