Un punto de resiliencia: El Lleida CF empata en el último minuto con un gol de Boaz Hallebeek, tras jugar con diez casi media hora

El Lleida CF sumó un punto (2-2) en el tiempo añadido en su visita a Les Fontetes de Cerdanyola del Vallès, tras jugar media hora con un jugador menos. Un punto de gran valor y resiliencia, que deja a los de la Terraferma a un solo partido de salir del descenso.

El inicio fue complicado para el Lleida, que vio cómo la iniciativa correspondía a los locales. El Cerdanyola avisó en varias ocasiones mediante sus jugadores de banda, hasta que llegó el gol. Montalbán fintó y recortó dos veces dentro del área y batió a Satoca para hacer el (1-0) en el 26’. No fueron los mejores minutos de los leridanos, ni mucho menos, hasta que Pau Russo frotó la lámpara para sellar el empate al filo del descanso con una genialidad: recibió un balón en tres cuartos de campo y sacó un latigazo desde la frontal directo a la escuadra de Baño (1-1).

La ilusión del descanso se esfumó en segundos. En la primera jugada de la segunda mitad, Montalbán remató un balón al primer palo para colocar el 2-1 en el 46’, con un gol fantasma que el colegiado dio por válido. Solo un minuto después, Russo, de nuevo, empaló un balón desde la frontal con la mala fortuna de que se estrelló en la cruceta. El Lleida tiró de genio y orgullo, y tras quedarse con diez por la expulsión, por doble amarilla, de Magno en el 64’, encontró la recompensa en un córner en el añadido. Con Satoca subiendo a rematar, el salvador esta vez fue Boaz: el neerlandés cabeceó el córner en el segundo palo para firmar el (2-2), en un balón botado por Russo, que terminó el partido con un gol y una asistencia. Un punto muy trabajado para los de Cortés, que sumaron en inferioridad numérica.

“El equipo tiene unas ganas enormes de salir del descenso”

El técnico del Lleida, Jordi Cortés valoró el empate destacando el espíritu competitivo de su equipo: “Este equipo se está forjando a base de golpes y de luchar contra todo y contra todos. Hoy recogemos el premio de un punto”, explicó. “El equipo tiene unas ganas enormes de salir del descenso”, añadió, elogiando a su equipo que siguió intentándolo pese a un arbitraje desquiciante “No hemos bajado la cabeza e incluso hemos tenido opciones de ganar. Esto debe servirnos de impulso”. Cortés lamentó perder a Magno y Putxi por sanción.