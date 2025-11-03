Victoria balsámica

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ BARCELONA ❘ El Barcelona recuperó la pegada y la sonrisa en LaLiga a costa del Elche que, pese a caer por 3-1 en el Estadi Olímpic Lluís Companys, no le perdió nunca la cara al partido e incluso disputó la posesión y el juego al conjunto azulgrana.

Eder Sarabia sorprendió poniendo a sus laterales a pierna cambiada, a priori para controlar mejor a Lamine Yamal y Rashford, los extremos a pierna cambiada del Barça. Sin embargo, Álvaro Núñez, diestro por la izquierda, cayó en el recorte de Lamine en el 1-0 y Pedrosa, zurdo por la derecha, midió mal en la jugada del 2-0. Fueron dos errores defensivos del Elche que condicionaron el arranque del partido, porque al equipo alicantino se le puso cuesta arriba el choque en tan solo once minutos.

Empezó bien el Elche, pero Balde aprovechó a los 9 minutos una pérdida visitante en la salida del balón para robar, acelerar en la conducción y asistir a Lamine Yamal, que recortó con la zurda a Álvaro Núñez antes de fusilar a Iñaki Peña desde el punto de penalti. El ‘10’ del conjunto azulgrana, a quien la pubalgia que lleva sufriendo desde hace semanas le había impedido brillar los últimos partidos, mordió y besó con rabia el escudo.

El segundo gol, que llegó dos minutos después, también tuvo una celebración especial. Pedrosa resbaló en la siguiente acción defensiva y Fermín lo aprovechó para internarse por la banda izquierda y regalarle el tanto a Ferran Torres, que empujó el balón a placer al fondo de la red. El de Foios quiso dedicar el tanto a su tierra, cuando se cumple una año de la tragedia de la dana, y se levantó la elástica azulgrana para mostrar el mensaje ‘Valencia sempre en la memòria’ en otra camiseta que llevaba debajo de la oficial. El cuadro ilicitano, que pudo encajar el tercero en disparos de Fermín y Ferran, se metió en el partido con el gol de Rafa Mir en el 42.

La segunda mitad arrancó con un gol anulado a Rashford por fuera de juego de Fermín y un disparo al travesaño de Mir. El Barça no sufría pero tampoco sentenciaba, y no lo hizo hasta la hora de juego cuando combinaron Fermín y Rashford. El inglés controló y fusiló a Peña para el 3-1 definitivo. Szczesny y el palo evitaron otro gol de Mir, mientras que Lamine, antes de dejar el campo, falló otro gol cantado.

Flick: “Me ha gustado la presión y la intensidad”

Hansi Flick se mostró satisfecho con el rendimiento ayer de los suyos. “Hemos presionado como un equipo y estoy contento. Los primeros goles vienen por esa presión, y eso me ha gustado”, dijo el alemán, que también destacó a dos de los goleadores de ayer: “Marcus es un jugador increíble y Ferran ha tenido muy buenos momentos. Estoy muy feliz por ambos. Esa es la fuerza”.