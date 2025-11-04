Fèlix Larrosa: “Hemos enviado al Lleida CF exactamente el mismo convenio que acabamos de firmar con el Força Lleida”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El convenio que ayer se firmó con el Força Lleida (leer noticia) No será el único, ya que la Paeria tiene intención de hacerlo con todos aquellos clubes que utilizan una instalación deportiva municipal. En este sentido, los próximos en firmar serán el Llista y el Lleida Handbol, para el uso compartido del Onze de Setembre, y el Balàfia Vòlei por el Juanjo Garra.

En cuanto al Camp d’Esports, Fèlix Larrosa confirmó que “hemos enviado al Lleida CF exactamente el mismo convenio que acabamos de firmar con el Força Lleida. Lo hemos hecho llegar a Marc Torres (adjunto a la presidente del club) para que lo valore y nos haga llegar sus condiciones”.