La Paeria prevé remodelar los vestuarios del Barris Nord y adquirir unas pantallas para publicidad con un coste de unos 115.000 euros

La Paeria invertirá durante esta temporada 2025-2026 otros 115.000 euros en mejorar el Barris Nord, que se unirán a los 380.000 euros que ya invirtió el año pasado con motivo de la participación del Força Lleida en la Liga ACB. Esta vez está prevista la remodelación de los vestuarios y la adquisición de unas pantallas led perimetrales para la explotación publicitaria, que se instalarán en la zona de lateral.

Hay que recordar que en la primera fase se procedió a la sustitución del parquet de la pista, por un valor de unos 180.000 euros, y a la compra de las nuevas canastas, homologadas por la ACB, los videomarcadores y los marcadores de tiempo de posesión, todo ello por un importe total de unos 200.000 euros. También se mejoraron los sistemas de iluminación y megafonía.

Por otra parte, el consistorio firmó ayer con el Força Lleida el convenio de cesión de uso del Barris Nord por los próximos cuatro años, el primero de esta índole que se suscribe con una entidad deportiva. El alcalde Fèlix Larrosa destacó que “no es solo un acuerdo administrativo, es una apuesta de ciudad”, y apuntó que se trata de un acuerdo que “fortalece el vínculo entre el deporte profesional, el deporte de base y la ciudad”.

Larrosa también dejó constancia de que el convenio permitirá “tener el pabellón en perfecto estado y planificar las inversiones en los próximos cuatro años”, desvelando que el coste que le supondrá al ayuntamiento el mantenimiento del Barris Nord ascenderá a 1.240.000 euros, es decir, unos 300.000 euros anuales. El convenio también contempla la creación de una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas por ambas partes, así como la autorización para que el Força Lleida pueda gestionar el servicio de bar.

El presidente del Força Lleida, Albert Aliaga, agradeció el apoyo del consistorio y remarcó que el convenio “refuerza aún más el compromiso de la Paeria hacia nuestro proyecto y nos crea una responsabilidad de seguir las cosas como hasta ahora”.

La Paeria vuelve a enviar el convenio por el Camp d’Esports al Lleida

El convenio que ayer se firmó con el Força Lleida no será el único, ya que la Paeria tiene intención de hacerlo con todos aquellos clubes que utilizan una instalación deportiva municipal. En este sentido, los próximos en firmar serán el Llista y el Lleida Handbol, para el uso compartido del Onze de Setembre, y el Balàfia Vòlei por el Juanjo Garra. En cuanto al Camp d’Esports, Fèlix Larrosa confirmó que “hemos enviado al Lleida CF exactamente el mismo convenio que acabamos de firmar con el Força Lleida. Lo hemos hecho llegar a Marc Torres (adjunto a la presidente del club) para que lo valore y nos haga llegar sus condiciones”.