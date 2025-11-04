Relevo en el Mollerussa

Kiku Parcerisas fue destituido ayer como entrenador del CFJ Mollerussa. La goleada por 6-3 encajada el pasado domingo en el campo del San Cristóbal colmó la paciencia de la directiva, que ayer mismo comunicó el técnico su cese. El coordinador del club del Pla d'Urgell, David Cámara “Romario”, se hará cargo del equipo de forma interina y será quien dirigirá mañana al Mollerussa en el partido de la Copa Catalunya ante el Atlètic Lleida (18.30). Parcerisas, no obstante, sigue vinculado contractualmente al club, en espera de que regrese el presidente Andreu Subíes, que se encuentra en el extranjero, para resolver el contrato. El Mollerussa es penúltimo en la clasificación, con solo 5 puntos tras 9 partidos y aún no conoce la victoria.

El club comunicó la decisión mediante un comunicado en el que explicaba que “después de analizar la situación deportiva actual y los resultados del equipo durante este inicio de temporada, la junta directiva ha tomado la decisión de dar por finalizada su etapa al frente del banquillo, esperando encontrar un cambio en la dinamica de resultados”. En el mismo la entidad expresa su “más sentido agradecimiento” a Parcerisas por su “dedicación, profesionalidad e implicación” en el proyecto y le desea “mucha suerte en el futuro”.

El presidente del Mollerussa, Andreu Subies, explicaba ayer que decisión tomada en que “es un tema de resultados”, recordando que “vino el año pasado con la idea de hacer un proyecto a 3 o 4 años, motivo por el que esta temporada se ha hecho un equipo joven, pero los resultados no están llegando. Hemos competido, pero en el fútbol los resultados mandan”. Parcerisas llegó al Mollerussa en marzo de este año, en sustitución de Moha El Yaagoubi. El técnico barcelonés mantuvo al equipo en Tercera RFEF y a principios de junio el club anunció su continuidad.

El club, una vez haya regresado Subies, decidirá si busca un nuevo entrenador, cargo al que ayer mismo se ofrecieron numerosos técnicos, o bien mantiene a Romario al frente del equipo.