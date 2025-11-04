Tàrrega reabre el renovado gimnasio del Complex Piscines

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Complex Piscines de Tàrrega reabrió ayer después de una profunda renovación de toda la maquinaria y material del gimnasio, con el objetivo de modernizarse y mejorar la comodidad de los usuarios. Se ha sustituído el equipamiento anterior y se han instalado 16 nuevas maquinarias de cardio y 30 de fuerza, de última generación. La empresa SIGE 2005 SL, que gestiona la parte deportiva, ha asumido la inversión de 250.000 euros por la renovación integral del gimnasio.