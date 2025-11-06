El Mollerussa, clasificado

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Mollerussa dio ayer la sorpresa y eliminó al Atlètic Lleida (3-2), de una categoría superior, de la Copa Catalunya tras un intenso y emocionante derbi que el equipo del Pla d'Urgell, espoleado por sus aficionados, se llevó con tres grandes goles de Unai Jodar, Miquel Graells, desde el centro del campo, y Toni Vicente, con un gol olímpico, que contrarrestaron el doblete de Boris para sumar su primera victoria del curso, en el debut en el banquillo de David Cámara.

Tras 20 primeros minutos tediosos, Boris Garrós fue derribado dentro del área por el meta Lladonosa y él mismo anotó el penalti por la escuadra (0-1). A partir de la media hora todo cambió, tanto fuera como dentro del campo. El estadio se llenó por completo entonces y el Mollerussa despertó con el aliento de su afición. Así, en el 35, Unai Jodar, ex del Atlètic Lleida, igualó (1-1) tras definir con suspense un gran pase en largo de Àlex Sanz.

Lo que nadie se imaginaba es que el festejo del 1-0, con bengalas incluidas, se quedaría corto en el 43, cuando Miquel Graells, desde el circulo central, vio a su excompañero Marc Arnau adelantado y convirtió un gol de bandera (2-1).

En el segundo tiempo, las pulsaciones no volvieron a subir hasta el minuto 68, cuando el visitante Alya Camara remató al larguero. Con el Atlètic Lleida crecido, Boris hizo el 2-2 desde la frontal del área tras una gran dejada de tacón de Joanet.

El duelo no descansó y en la siguiente jugada, Lamin dejó solo a Julen, que se topó con una gran intervención de Marc Arnau. Paradójicamente, el córner que salvó el 3-2 en un primer momento acabó provocándolo, porque otro ex del Atlètic Lleida como Toni Vicente envió al fondo de la portería el saque de esquina con un magistral lanzamiento directo (3-2).

A partir de entonces, el Atlètic Lleida encerró a los del Pla d’Urgell, pero su única ocasión clara fue un tiro de Nil Sauret en el 93 que se fue al larguero tras rozar en Lucas Pariente. El Mollerussa pudo incluso sentenciar y acabó celebrando con euforia su primera victoria del curso, con billete para la sexta ronda incluido.

Cámara: “El triunfo es una inyección de moral importante”

El nuevo técnico del Mollerussa, David Cámara, declaró que “la victoria puede suponer una inyección de moral muy importante”, porque “la plantilla estaba trabajando muy bien, pero no estaban llegando los resultados y esto puede ser un punto de partida muy importante para cambiar el rumbo”. De hecho, recalcó que “estamos satisfechos por la victoria, pero lo que importa es ganar los tres puntos en Liga”. Ademas, dejó claro que “trabajaremos para seguir al frente del equipo el máximo tiempo posible” y explicó que “desde el lunes hemos trabajado más en el aspecto emocional y transmitimos al equipo que todo suma, este partido también”.

Gabri: “Nos pasa siempre que no sabemos controlar los partidos”

El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri García, expuso que a su equipo le condenó que “no sabemos controlar un partido”, argumentando que es un problema que “nos ha pasado muchas veces”. “Queremos jugar siempre a 200 revoluciones y es imposible mantener siempre el nivel”, explicó el técnico, que añadió que “muchos jugadores tienen fatiga por la carga de partidos y es algo que se nota”. Por otra parte, el joven Kuang Zhaolei, que aún no ha debutado con el Atlètic Lleida por razones burocráticas, fue convocado con la selección sub-16 de China para disputar durante todo el mes la fase clasificatoria de la Copa Asia sub-17.