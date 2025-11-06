El Lleida recibe "reforzado" a la Montañesa tras empatar ante el Cerdanyola

El entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, valoró positivamente el empuje anímico que dio al equipo el empate en Cerdanyola y analizó el duelo de la sexta ronda de la Copa Catalunya ante el Mollerussa, confirmado ayer por la Federación Catalana de Fútbol, aunque no ocultó su malestar por las condiciones en las que el conjunto azul se ve obligado a entrenar durante la resiembra del Camp d'Esports.

Cortés destacó que el enfrentamiento ante el Mollerussa “será un buen partido y una buena oportunidad para dar minutos a jugadores que están participando menos” y desveló que el Lleida ha solicitado al conjunto del Pla d’Urgell adelantar el partido al próximo miércoles día 12, inicialmente previsto para el día 19, con el objetivo de “reducir una jornada de entrenamientos en el Annex, que está impracticable”. “Nos han dicho amablemente que lo valorarán; veremos si se puede jugar el 12, el 19 o incluso el 26”, explicó el técnico.

El entrenador de Balaguer profundizó en su protesta sobre el mal estado del Annex, donde el Lleida entrena desde hace semanas: Cortés denunció el mal estado del Annex, donde el Lleida ahora tiene que realizar todas sus sesiones: "El césped nos llega a los tobillos, no se ve la pelota porque no hay luz y ni siquiera está pintado. Necesitamos unos mínimos para trabajar con seguridad, porque hemos buscado alternativas para entrenar en otros campos, pero no nos cuadra nada”, lamentó.

El técnico añadió que el Camp d'Esports “como estaba hace quince días, era para nosotros el Camp Nou y al menos no había riesgo de lesión, o sea que como nos lo encontremos el domingo, nos parecerá perfecto, porque los jugadores tienen una actitud fantástica". De hecho, el partido del domingo ante la Montañesa, que se retransmitirá por Lleida TV, será la primera actividad en el estadio tras la resiembra.

Sobre el papel de su equipo en la competición, valoró la última actuación del equipo en Cerdanyola como un punto de inflexión. “Hemos demostrado que somos capaces de hacer goles y remontar partidos incluso con un jugador menos. Eso refuerza la confianza del grupo”, apuntó.

De cara al partido frente a la Montañesa, Cortés prevé “un duelo físico y muy competido”, propio de la Tercera RFEF. “Será clave dominar las áreas, no cometer errores y aprovechar las pocas ocasiones que tengamos”, resumió. El Lleida afrontará el encuentro con las bajas por sanción de Putxi y Fran Magno, a la espera de recuperar a Jaume Viladegut y Guido Ratto durante la semana.

“Este equipo tiene carácter, ambición y ganas de salir de abajo”, concluyó el técnico, que confía en mantener la inercia positiva que dio el punto en Cerdanyola, que no permitió al Lleida salir de la cola, pero le mantiene a tres puntos de la salvación, pese a no haber ganado aún.