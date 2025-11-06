Noe Fernández, mejor jugadora de Primera RFEF

La Asociacion de Futbolistas Españoles (AFE) publicó ayer los ganadores de los IV Premios AFE, que reconocen a los mejores futbolistas de las categorías estatales masculinas y femeninas y que, por segundo año consecutivo, tendrán a una futbolista del AEM entre sus galardonados. En esta edición, la jugadora premiada será la centrocampista Noe Fernández, que fue reconocida como la mejor jugadora de Primera RFEF Femenina 2024/25.

La asturiana, que cumple su tercera campaña en el conjunto leridano –ahora como una de las capitanas–, toma el testigo de la portera de Guissona Laura Martí, que en la tercera edición de los premios fue galardonada como la mejor portera de Primera RFEF Femenina en la temporada 2023/24.

Noe Fernández fue uno de los estandartes del conjunto leridano, que fue tercero y disputó el play off a Liga F por segundo año consecutivo, ya que fue la máxima goleadora del equipo con siete goles, pese a actuar como centrocampista, la mayoría de veces como doble pivote y puntualmente de mediapunta. Además, su séptimo gol, en la penúltima jornada de Liga para ganar al Alavés (1-0), certificó el play off para el conjunto leridano, completando así su gran temporada tanto a nivel personal como colectivo.

En los premios, que se entregarán el lunes en la plaza de toros de Las Ventas, también fue premiada la jugadora de Linyola Pili Porta, reconocida como mejor jugadora de Segunda RFEF Femenina, que ascendió con el Europa y se retiró al finalizar la temporada.