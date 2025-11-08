El Barcelona pierde su noveno Clasico consecutivo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona cayó ayer ante el Real Madrid (92-101) en el duelo de la novena jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un Palau Blaugrana en el que los blancos volvieron a pasearse para sumar el noveno triunfo consecutivo en los últimos Clásicos, con un gran Trey Lyles y un acierto exterior que acabó con las esperanzas de un Barça que tiró demasiado de sus veteranos. Antes del partido el Barça rindió homenaje a Álex Abrines, de 31 años, retirado el pasado verano, por sus diez temporadas en el club.