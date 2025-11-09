BILLAR
Cervera vivirá hoy una final catalana en el Estatal
Cayó eliminado el campeón de Europa
Cervera verá una final catalana del Estatal a la banda después que ayer el billarista de Tarragona Antoni Gutiérrez eliminara al vigente campeón de Europa, el valenciano Raül Cuenca. Una partida en la que los dos jugadores se marcaron continuamente con bolas largas y que se hizo eterna. Al final, Gutiérrez se impuso sin acabar la partida por 121 a 96, esto es así ya que solo disponen de 25 tacadas para culminar la partida.
Por su parte, el jugador de Centelles, Esteve Mata y el de Ulldecona, Ricard Arnau, eliminaron a los otros dos valencianos Manuel Bailén y José Albert. Mientras, el actual campeón de España, Joan Espinasa, eliminó al único leridano que seguía en competición, Armand Moreno. Los otros dos, Sergi Garriga y Ernest Latorre, habían caído previamente ayer.
Hoy a las 10.00 tendrán lugar las semifinales y a las 12.00 la final. La ceremonia de clausura tendrá lugar a las 14.00 y asistirán el responsable de la Federación Española, Carles Chacón; el alcalde de Cervera, Jan Pomés, y los presidentes del Casal y del Club de Billar Joan Bergadà y Josep Planes respectivamente.