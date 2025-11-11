ATLETISMO
La Volta a l’Estany reúne a un millar de atletas
Ivars d'Urgell acogió el domingo la decimosexta edición de la Volta a l’Estany, prueba puntuable para la Lliga Ponent 2025, que reunió a un millar de participantes entre las carreras de 7 y 10 kilómetros y la caminata. En la carrera larga, Sancho Ayala (Fondistes Solsonès) ganó con un tiempo de 35:01, seguido de Joan Valls (CA Ivars), con 35:11, y del independiente Jordi Ivars, con 35:22. En categoría femenina venció la también independiente Blanca Vallés (39:50), por delante de Rosamari Carulla (Altan Wear), con 40:22, y de Joana Tomé (Xafatolls), con 40:47. En el 7K, Genís Alias (Xafatolls) se impuso con una marca de 25:27, seguido de Sergi Bernaus (26:24) y Òscar Aran (26:34). En mujeres ganó María José Varón, con 30:33, seguida de Mari Carme Altisent (32:08) y Maria Renales (35:51).