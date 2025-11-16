Àlex Márquez conquista el último esprint del año

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El piloto de Cervera Àlex Márquez (Ducati) se impuso ayer en el esprint de MotoGP del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, por delante de Pedro Acosta (KTM), repitiendo el duelo vivido una semana antes en Portimão. El subcampeón del Mundo lideró de principio a fin tras una brillante salida que neutralizó la pole de Marco Bezzecchi (Aprilia) y se llevó la última prueba corta del año. En cuanto a Moto2, el brasileño aficando el Alcarràs Diogo Moreira (Kalex), líder del Mundial, partirá desde la novena posición en la carrera, en la que deberá sumar un punto, o esperar a que Manu González (Kalex) no gane, para proclamarse campeón.

El esprint comenzó con Bezzecchi desde la primera plaza, aunque su apuesta por neumáticos blandos no funcionó. Su arranque no fue limpio y Márquez lo superó en la primera curva, seguido inmediatamente por Acosta. También Raúl Fernández (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha) y Fabio Di Giannantonio (Ducati) dieron cuenta del italiano en un inicio frenético que dejó al piloto de Rimini en clara desventaja.

Márquez y Acosta se escaparon pronto, abriendo más de un segundo de margen sobre el grupo perseguidor. Con el paso de las vueltas, el escenario se estabilizó: el de Cervera sostuvo el liderato con ritmo firme, Acosta se consolidó segundo y Di Giannantonio afianzó el tercer puesto tras superar a Raúl Fernández. Bezzecchi, que pelea por la tercera posición del Mundial con Francesco Bagnaia —de nuevo discreto y decimocuarto—, logró rehacerse hasta el quinto lugar.

En la calificación previa, Bezzecchi había firmado su quinta pole del año con un ajustadísimo 1:28.809, apenas 96 milésimas más rápido que los otros cuatro pilotos del ‘top 5’. Àlex Márquez saldrá segundo en la carrera larga y Di Giannantonio tercero, completando una primera fila compactísima.

En Moto2, la sesión de clasificación dejó acción intensa para Moreira. El líder del campeonato se vio obligado a pasar por la Q1, donde marcó un primer 1:32.468 que pronto cayó a la tercera plaza tras las vueltas de Albert Arenas y Arón Canet. Bajo presión, el brasileño respondió con un 1:32.459 que le permitió acceder a la Q2.

Ya en la lucha definitiva por la pole, el protagonismo fue para Dani Holgado (Kalex). El alicantino remató la sesión con un contundente 1:31.715, inalcanzable para el resto. Manuel González saldrá quinto tras una sólida actuación, mientras que Moreira, más conservador en su último intento, cerró el día con el noveno mejor registro. Así, al piloto afincado en Alcarràs le bastará con acabar entre los 15 primeros para ser campeón, en el caso de que González gane, la única opción que bajaría a Moreira del primer puesto.