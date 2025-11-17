Diogo Moreira, campeón del mundo de Moto2

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) se proclamó ayer campeón del mundo de Moto2 tras ser décimo en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita del Mundial. Moreira (Sao Paulo, Brasil, 23-4-2004), afincado desde 2017 en Alcarràs, culmina así un recorrido meteórico que empezó en los circuitos de tierra de Brasil, donde su padre, el expiloto amateur José Moreira, lo subió a una moto con solo 5 años. Su talento llamó la atención del mítico Alex Barros, quien lo impulsó hacia España y lo presentó al expiloto leridano y campeón del mundo de 125 cc, Emili Alzamora. Con apenas 13 años aterrizó en la Monlau Repsol Technical School, donde se formó en 85GP, Moto4, la European Talent Cup y el JuniorGP.

Su salto al Mundial llegó en 2022, en Moto3. A punto de cumplir 18, ganó su primera carrera, fue nombrado rookie del año y, en paralelo, siguió puliendo técnica en Alcarràs con Àngel Grau, brillando en pruebas de supermotard. Grau explicaba ayer a SEGRE que “hemos recorrido juntos este proceso hasta ser campeón mundial. Tanto él como su familia son muy trabajadores, nunca han puesto una mala cara y se han hecho querer. Como piloto me recuerda mucho a Marc Márquez, que le montabas en cualquier moto e iba rápido. Diogo ha entrenado muchas veces con Marc y ha aprendido de él y de otros pilotos. Tiene un carácter superpositivo”. En principio no se ha previsto ninguna fiesta de celebración en Alcarràs. Esta semana tiene los test y la que viene va a los 100 km dei Campioni del Motor Ranch de Valentino Rossi, un escenario reservado para los elegidos donde ya destacó en enero.

Tras un sólido 2023, dio el salto a Moto2 y volvió a ser rookie del año. En 2025 explotó definitivamente: primera victoria en Assen, liderato tras Malasia y una regularidad que lo ha convertido en el primer campeón del mundo brasileño de velocidad. Moreira ya tiene contrato de fábrica con Honda. HRC lo cederá en 2026 al LCR Castrol para su debut en MotoGP, categoría en la que aspira de nuevo a ser rookie del año.

Los Márquez acaparan la gala MotoGP Awards

Los hermanos Márquez brillaron en los MotoGP Awards celebrados en el paddock de Cheste. Marc Márquez acaparó galardones tras su histórico título de 2025: oro de campeón, mejor poleman, mejor adelantamiento y la torre de campeones. Álex Márquez sumó la medalla de plata y los premios de piloto independiente. Ante los abucheos a un video de Valentino Rossi, Marc pidió respeto para todos los pilotos, incluido Bezzecchi.