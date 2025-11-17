Duro correctivo a balón parado

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El balón parado volvió a jugarle ayer una mala pasada al AEM. Igual que ante el Betis y el Albacete, las leridanas encajaron a través de la estrategia y cayeron ante un Tenerife B que se mostró sólido y superior (1-3). El Camp d’Esports volvió a ser testigo de una derrota del AEM, que sigue sin ganar en casa y se hunde en la última posición de la tabla con seis puntos, los mismos que el Oviedo.

A diferencia de en sus compromisos anteriores, en los que el conjunto del Segrià sometió a sus rivales, esta vez su fútbol no brilló. Las de Lamesa tuvieron buenos momentos, sobre todo al comienzo del segundo tiempo, pero se vieron afectadas por las lesiones de Loba y María Lara en el primer tiempo y por un filial tinerfeño que esperó paciente a su oportunidad y no la desperdició.

El partido, precedido por el homenaje a una Noe Fernández que exhibió ante la centenaria tribuna del Camp d’Esports su premio AFE a la Mejor Jugadora de Primera RFEF, comenzó con poco ritmo. El AEM, bien plantado sobre el terreno de juego, capitalizó las aproximaciones, aunque no consiguió hacerse con el control del esférico. María Amaya fue la jugadora que más incomodó a la defensa rival con dos remates que no causaron grandes problemas a la guardameta visitante, Ariana Álvarez.

Si el partido ya no tenía mucho ritmo de por sí, la lesión de Loba, en el minuto 25, y la de María Lara, en el 32, lastró más aún al conjunto local que tuvo que mover el banquillo, dando entrada a Anafer y Evelyn, y vio alterarse su plan de partido. Tras los cambios, el Tenerife se creció y en el 43 llegó la ocasión más clara. Fue tras un remate lejano, aparentemente sencillo, que ayudado por el estado del césped confundió a Lucía Alba y dejó sola ante la portería a una Adriana Méndez que mandó el balón al travesaño. Se salvaba el AEM que vio en el descanso una oportunidad para recomponerse.

Y vaya si se recompuso. El AEM igualó, de nuevo, las fuerzas con el Tenerife y comenzó a generar peligro. Aun así, la primera ocasión de peligro cayó a favor del conjunto isleño. Fue una doble oportunidad. La primera se estrelló en Sílvia y el segundo remate, de Esther, se perdió por la línea de fondo.

Tras este primer susto, el Gol Nord empezó a atraer el peligro leridano. Primero la tuvo María Amaya con un remate que terminó desviado por una defensa. Luego, en el 70, llegó la más clara. Un remate de Vero, ex del Tenerife, se estrelló en el palo y podría haber cambiado el devenir del choque. Pero como es habitual esta temporada, al AEM le volvió a salir cruz. Con las aemistas de dulce, Adrián Albéniz movió el banquillo. Dio entrada a Gasienica y Núria Pon y acertó de lleno, ya que la segunda aprovechó una segunda jugada proveniente de un córner para encontrar espacio dentro del área y abrir el marcador en el 79 (0-1). Jarro de agua fría durísimo para un AEM que no levantó cabeza. Y es que tres minutos después del gol, tras una falta lateral, Lucía Alba no despejó bien y el rebote, que impactó en el brazo de Salazar, se coló en la portería (0-2).

A pesar de la desventaja, el AEM resistió y con más corazón que cabeza buscó un gol que les diera vida. El tanto llegó en el 83 con un potente disparo de María Amaya, que anotó su segundo tanto de la temporada y permitía soñar a las suyas. Sin embargo, la realidad terminó pasándoles por encima y en el 90, cuando las locales buscaban un milagro, un tanto de Gasienica tras un mal despeje de Vero sentenció el partido (1-3). Nueva derrota en casa para un AEM que en cada jornada que pasa le urgen más los puntos. Su próxima parada será ante el Europa, en un partido clave para los intereses leridanos y la lucha por la salvación.