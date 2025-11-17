El Albesa golea al Sunyer y termina con su mala dinámica

Publicado por EDU SARASA Creado: Actualizado:

Contundente triunfo del Albesa ante el Sunyer, último clasificado, por 6-1 que se reencuentra con la victoria tras tres partidos sin ganar: dos derrotas y un empate.

Los de La Noguera se adelantaron rápido con un tanto de Fulla en el minuto 1. Se les puso de cara un partido que en el minuto 25 ya iba 3-0 tras los tantos de Jordi y Vila. Aun así, un gol de penalti de Gómez, del Sunyer, en el minuto 38 mandó el partido al descanso con un 3-1 en el marcador. En la reanudación, el Albesa no dejó lugar para las sorpresas y un ‘hat trick’ de Joel sentenció el partido a su favor (6-1). Con esta goleada, los blanquiazules certifican su segundo triunfo de la temporada y ascienden hasta la décima posición de la tabla. El Sunyer, en cambio, sigue sin estrenarse.