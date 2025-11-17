El líder castiga al Lleida

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

❘ BADALONA ❘ El Lleida CF cayó ayer por 2-0 en su visita al Badalona, feudo del líder de la categoría, que continúa invicto como local. El desplazamiento se presentaba como uno de los más complicados del calendario: el equipo barcelonés, claro candidato al ascenso cuenta con una de las plantillas más completas y experimentadas del grupo. Pese a ello, el equipo leridano compitió con rigor y mantuvo el pulso durante gran parte del encuentro, aunque la buena racha de las últimas semanas quedó finalmente interrumpida después de que un penalti en el descuento de la primera mitad decantara el marcador.

El duelo se mantuvo equilibrado antes del descanso. El Lleida se mostró sólido ante un rival de alto nivel, con una alineación repleta de jugadores contrastados. La primera llegada clara fue leridana: Pau Russo recuperó un balón y remató desde la frontal del área, obligando a Azón a intervenir antes del minuto diez. En la portería contraria, Satoca volvió a firmar una actuación solvente, especialmente en un potente tiro de Robert Simón poco después.

Cuando el partido parecía encaminarse al descanso con empate, llegó la acción determinante. En el cuarto minuto del añadido –una prolongación sorprendentemente larga–, Sempé se lanzó al suelo para cortar un centro y el balón terminó impactando en su mano, demasiado separada del cuerpo. El colegiado señaló penalti y Josu lo convirtió al estilo ‘panenka’, estableciendo el 1-0 en la última jugada del primer acto.

En la reanudación, el Lleida adelantó líneas y dio entrada a un planteamiento más ofensivo con el objetivo de buscar el empate. Russo volvió a disponer de la ocasión más clara, en una mala entrega de Óscar Gómez tras un rechace en un córner, que dejó al delantero prácticamente solo ante Azón, pero su disparo salió rozando el poste. Esa oportunidad fue el mejor aviso de un Lleida que mostró carácter, aunque sin la contundencia necesaria en los metros finales.

El Badalona sentenció el encuentro con el 2-0 definitivo. Un centro templado de Larrosa al segundo palo encontró la cabeza de Gómez, que remató con precisión para cerrar el marcador. Ya en el añadido, los locales pudieron ampliar la distáncia, pero su remate en la salida del córner pegó en el palo.

Cortés: “El penalti nos ha debilitado, estábamos cómodos”

Al finalizar el encuentro, el técnico del Lleida, Jordi Cortés, valoró su desarrollo y lamentó la acción que condicionó el resultado en el añadido del primer tiempo. “El penalti nos ha debilitado. Estábamos cómodos hasta la jugada del penalti”, apuntó. Pese a la derrota, destacó la reacción del equipo en la reanudación: “En la segunda parte hemos jugado más en su campo que en el nuestro, y a pesar del 2-0 el equipo ha mejorado respecto a semanas anteriores”, afirmó. El entrenador comentó el partido de Copa Catalunya del próximo miércoles y subrayó que el objetivo sigue siendo la competición liguera. “Nos centramos en la liga. Ya tenemos bastante con una competición como para enfocarnos en dos”, concluyó.

El Atlètic Lleida, a dos puntos de play out y la salvación

Tras el empate del Barbastro ayer ante el Girona B (0-0) y el del Alcoyano en Olot (0-0), el Atlètic Lleida sigue como el primer equipo en descenso, a dos puntos del play out y a los mismos de la salvación directa. El Poblense se distancia como líder tras ganar al Mestalla (1-0).