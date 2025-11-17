El líder impuso su ley

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ alpicat ❘ El Alpicat no pudo frenar al líder de la OK Liga Femenina, el Fraga, que se impuso 1-5 para ratificar su primera posición. El equipo leridano que entrena Mats Zilken aguantó bien en la primera parte y mereció más goles, pero sigue contando sus partidos por derrotas. No le ha ayudado el calendario, ya que en estas primeras siete jornadas se ha enfrentado a los equipos más potentes de la competición. Pero pasan las jornadas y sigue sin puntuar.

El Fraga tomó el mando del encuentro desde el principio y María Sanjurjo solo tardó 5 minutos en inaugurar el marcador con el 1-0. El gol no descompuso a las leridanas, que mantuvieron la firmeza defensiva, aunque les costaba crear peligro ante la meta bien defendida por Anna Ferrer. En la primera parte no hubo más goles, aunque Adriana Soto pudo marcar en un penalti, pero no acertó. En el Fraga debutó la argentina Julieta Fernández, que se lesionó en la Supercopa.

En la segunda parte el Fraga sentenció el partido con tres goles en tres minutos. Carla Fontdeglòria marcó el 0-2 en el 29 y el 0-3 en el 30 y María Sanjurjo hizo el 0-4 en el 32. Teresa Payá puso el 0-5 tras recoger un rechace de un penalti que ella mismo tiró y falló y por el Alpicat Maura Santo hizo el 1-5 en el 48.