“Nos ha faltado carácter”

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, lamentó no haber “mostrado carácter en los momentos difíciles” y expuso este hecho como uno de los principales causantes de la derrota después de “haber seguido el plan de partido durante muchos minutos”.

“En los últimos 15 minutos, ellos han subido la intensidad y nosotros no lo hemos igualado. Era un partido que teníamos controlado y ellos se han ido animando”, explicó el técnico, que reiteró su sensación de que “nos ha faltado un punto de carácter y también de tranquilidad. No creo que el mal final sea por un tema físico ni de mentalidad”.

El técnico no escondió que “es una animalada” perder 23 balones y permitir 16 rebotes ofensivos al rival, y añadió que “además ellos han tirado mucho más que nosotros, que tampoco hemos tenido acierto. Es un cóctel molotov que explica la diferencia”.

Además, expresó que “cuando nos meten tres canastas o nos presionan, nos tenemos que unir como equipo”. “En los malos momentos, hay gente que quiere tirar del equipo, pero a veces toma malas decisiones y cometemos aún más errores. Entramos en un bucle que nos hace perder la concentración, se acumulan malas tomas de decisión, el rival nos ve mal y lo aprovecha”, argumentó.

Por su parte, el entrenador local, Diego Ocampo, puso en valor el buen nivel defensivo de su equipo. “Hemos salido a un buen nivel en el tercer cuarto, hemos parado muy bien a sus manejadores y a los cuatros. Desde la defensa nos hemos ido animando es lo que nos ha permitido ganar, porque es difícil romper los partidos contra el Hiopos”, explicó.

Oriola, espectador de lujo del partido

El pívot de Tàrrega Pierre Oriola, recién anunciado como fichaje del Manresa, no pudo disputar ayer el partido ante su exequipo, aunque sí que lo observó desde la primera fila recién llegado de México y aún sin inscribir.

Mejor registo del curso del Manresa

El Baxi Manresa tuvo ayer claramente su mejor partido, tanto en anotación (99), como en triples. Ayer anotó 16, con un 46% de porcentaje, cuando como máximo había anotado 12, con un 40%, ante Gran Canaria. Sus números contrastan con los del Hiopos, que no alcanzó el 20% en el triple.

Pascual asumirá a un Barça en racha

Xavi Pascual asumirá hoy el banquillo de un Barça en racha, que ha encadenado tres victorias con Òscar Orellana como interino. La última –y la única en Liga– llegó ayer ante el Baskonia (91-83). Por su parte, Madrid y Valencia colideran la tabla tras vencer ayer, respectivamente, a Bilbao (82-70) y Tenerife (96-79).