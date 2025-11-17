Un inspirado Alguaire supera al Artesa de Segre

Publicado por IVÁN FARRENY Creado: Actualizado:

❘ ALGUAIRE ❘ El Alguaire derrotó a un gran Artesa de Segre, que se adelantó en los primeros compases del partido con el tanto de Óscar, pero rápidamente Reluy devolvió el empate al marcador (1-1, 19') y, justo antes del descanso, Colomo adelantó a los locales (2-1, 38'). Tras el descanso, Antonio empató de nuevo el partido, pero a los pocos minutos, Reluy puso por delante al Alguaire en el marcador (3-2, 65'). Tras el 3-2, el Artesa de Segre adelantó sus líneas, lo que aprovechó un acertado Alguaire para jugar al contrataque. Le funcionó para conseguir el 4-2, obra de Colomo, y sentenciar con el 5-2 definitivo, de Palacios.