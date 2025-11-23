Duelo directo hoy entre el AEM y el Europa cargado de urgencias

El AEM |afronta hoy (12.30/Lleida En Juego y Lleida TV) un duelo directo al Nuez Cerdeña, en el cual buscará un triunfo anhelado y necesario ante el Europa. El enfrentamiento coge ambos equipos catalanes en zona de descenso, con el equipo leridano cerrando la clasificación con seis puntos y el conjunto barcelonés con siete.

Por eso, el AEM necesita recuperar las buenas sensaciones anteriores a la última derrota con el Tenerife B (1-3) para sumar un buen resultado y no desengancharse de la permanencia, que ahora marca el Cacereño con 10 puntos, después de perder ayer en Oviedo (2-1), en otro duelo de la zona baja.

El técnico interino del AEM, Roger Lamesa, se sinceró al reconocer que “la última derrota nos ha dolido. Nos ha afectado en el ánimo porque la situación obviamente no es agradable y muchas jugadoras llevan aquí tiempo, aman el club, y es una cosa que le da una pizca más de dramatismo”.

Así, destacó que “ha sido una semana de recuperar energías”, aunque señaló que el principal punto de mejora es “defender bien la pelota parada” –un aspecto que costó dos goles el domingo pasado–, antes de enfrentarse al Europa “en un derbi catalán bonito, entre dos clubs que apuestan por el femenino”.

Sobre el oponente, que tiene en sus filas la máxima goleadora de la historia del AEM, Vanesa Núñez Pixu, destacó que “llegan en un buen momento, con victorias importantes en casa,” ya que sus dos únicos triunfos han llegado en los dos último partidos en el Nueve Cerdeña, ante el Atlético de Madrid B (3-1) y el Real Madrid B (3-0).

Además, Lamesa recordó el duelo copero entre los dos equipos, que acabó con victoria escapulada a la prórroga (1-3) y que, según él, “tiene que servir como aprendizaje, porque el rival es el mismo y casi no eructó”.

El técnico reconoció que María Lara y Loba serán “serias dudas” para el partido, más allá de las bajas de larga duración de Rojas y Laura Fernández, aunque destacó la aportación de las jugadoras del filial.