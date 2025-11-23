El Lleida y el Mollerussa disputan hoy partidos de la Lliga

Publicado por SegreMARC PERELLÓ SALVIA LÉRIDA Creado: Actualizado:

Después de enfrentarse el miércoles en la Copa Catalunya, Lleida y Mollerussa vuelven hoy a la competición de Lliga, con sendos duelos ante rivales de play-off, con la necesidad de reencontrarse con la victoria para acercarse a la permanencia.

El conjunto de Jordi Cortés, que salió el victorioso miércoles (2-3) pero sigue colista con 6 puntos, recibe en el Camp d'Esports el segundo clasificado, el Cornellà, (17.00) después de caer el domingo pasado ante el líder Badalona (2-0) en un partido en el cual se mostró competitivo.

Por su parte, el Mollerussa visita el Escala, empatado a 21 puntos con el mismo Cornellà y en tercera plaza. El equipo del Pla d'Urgell es el primer equipo en descenso, a tres puntos de la permanencia.