El Vila-sana se disputa hoy el liderato de la OK Liga con el Fraga

El liderato de la OK Liga Femenina se dirime hoy en el Pavelló del Sotet de Fraga a partir de las 12.15 horas. El equipo oscence, entrenado por el leridano Jordi Capdevila, defiende la primera posición con la cual ha llegado a esta jornada, y que ocupa con 19 puntos, ante la visita del Vila-sana, que es tercero con 18 puntos.

Así, el equipo del Pla d'Urgell está empatado en puntos con el Bembibre, que es segundo por average, y que recibe el Alpicat (12.30), que todavía no conoce la victoria esta temporada. Fraga y Vila-sana son dos de los favoritos al título de Liga y han empezado la temporada muy fuertes.

El Fraga sólo ha empatado uno de los siete partidos que ha disputado, mientras que el Vila-sana tiene una derrota, que encajó por sanción, por culpa de una alineación indebida en la primera jornada. Quien gane hoy será el líder y sumará un significativo impulso en cuanto a confianza, además de la importancia del resultado de cara al average.

“Lo que me importa es nosotros” explicaba ayer Lluís Rodero, que tiene la baja por lesión de Luchi Agudo, “es un partido más, como siempre, con tres puntos en juego. Estamos trabajando bien, pero todavía nos falta mucho por lo que arrastramos de una pretemporada en la cual no pudimos trabajar con todas las jugadoras”.

Añadió que “es un partido en que el que más me importa somos nosotros, conscientes de que jugamos a la pista del líder. Pero si hacemos las cosas bien, somos difíciles de batir”. “Lo importante es que seamos capaces de hacer nuestro juego y lo afrontemos muy concentradas”, concluyó.

Pendientes de este resultado también estará el Bembibre, equipo en que juega la leridana Laura Porta. El Alpicat buscará dar la campanada en la pista leonesa, en otro reto difícil para las jugadoras de Mats Zilken. Les leridanas, afectadas por un calendario muy difícil, no ven premiado su buen juego con resultados y son penúltimas sin ningún punto en el casillero.