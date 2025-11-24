Demasiado líder

El Vila-sana vio frustrado ayer su intento de asalto al liderato de la OK Liga Femenina, que defendió con solvencia el Fraga, que salió vencedor del partido estrella de la jornada al superar por 4-0 a las del Pla d'Urgell. Como todos los duelos entre el Fraga y el Vila-sana, el partido fue tenso, intenso y con un exceso de dureza que los árbitros no supieron cortar en ningún momento, con un criterio muy tibio con las acciones de las fragatinas. Tras una primera parte muy equilibrada, en la que el Vila-sana dejó escapar ocasiones claras, el duelo se decantó en la segunda a favor del Fraga, un equipo que en estos momentos tiene la mejor defensa de la Liga, con una portera que ayer lo paró todo y que se mostró letal en ataque, para firmar un triunfo incuestionable.

Ambos equipos saltaron a la pista con mucha intensidad y, conscientes de la importante de marcar primero, buscaron el gol desde los primeros minutos. El Vila-sana afrontó tan importante duelo con la baja por lesión de Luchi Agudo, a la que echó en falta y regresó Gime Gómez tras su lesión, aunque lógicamente notó la falta de ritmo.

La primera ocasión clara la tuvo Aina Florenza en el minuto 2, a la que respondió dos minutos más tarde Adriana Soto, con un remate frenado por Sandra Coelho con solvencia. Elsa Salvanyà lo probó con un remate lejano que detuvo la ayer insuperable Anna Ferrer y el partido, en estos minutos iniciales, tenía un rimo intenso que, en ocasiones, degeneraba en descontrol. El choque lo dominaba el Vila-sana, pero el Fraga se mostraba muy peligroso en cada acción ofensiva, como demostró Soto con un gran remate en el minuto 9 al que respondió Sandra Coelho con un gran paradón.

El Vila-sana perdonaba, como en una contra con la que no acertó Elsa Salvanyà en el minuto 13 y, como acostumbra a suceder, eso se paga caro. Y vaya si lo pagó el Vila-sana. En el minuto 14 Julieta Fernández se hizo con la bola y ejecutó una jugada perfecta para, con mucha clase, marcar el 1-0 superando a Sandra Coelho. Con el gol le entraron las prisas al Vila-sana, que cayó en la precipitación y apostando su suerte a las acciones individuales, antes que al juego colectivo.

Gime Gómez dispuso de una gran ocasión en el minuto 19 y aún tuvo el Vila-sana otra, tras un penalti cometido por Vinyet Flix sobre Maria Porta, que no acertó a transformar Victòria Porta, con lo que la primera parte concluyó con el 1-0 y un detalle que no sería menor, ambos equipos estaban empatados a siete faltas.

El inicio de la segunda parte ya marcó el devenir del choque. A los dos minutos de la reanudación, los árbitros señalaron un riguroso penalti contra el Vila-sana que Aina Arxe transformó en el 2-0. El gol pesó como una losa en las leridanas, que aunque se lanzaron a por el gol con cierta ansiedad, no lo encontraron. Lo buscaron Maria Porta en el 28 y Elsa Salvanyà en el 29, con el mismo resultado, paradas de una espectacular Anna Ferrer. En el 31 Adriana Soto vio la tarjeta azul, pero el equipo de Lluís Rodero no pudo aprovechar sus dos minutos de superioridad numérica.

En cambio, en el minuto 34 Aina Arxe marcó el 3-0, que supuso otro duro golpe para las leridanas. Un minuto más tarde el Fraga cometió su décima falta, pero Aina Florenza, la máxima goleadora del Vila-sana, no acertó en el lanzamiento, que detuvo una enorme Anna Ferrer. La propia Florenza topó de nuevo con la portera del Fraga en el minuto 42 y su gran lanzamiento tuvo una respuesta a la misma altura.

El partido estaba en plena recta final, pero viendo la nefasta segunda parte de las leridanas las sensaciones eran de que el Fraga lo tenía todo a su favor para sumar la victoria, los valiosos tres puntos y mantener el liderato. Por su había alguna duda, Julieta Fernández aprovechó una falta directa por la décima falta de las leridanas para colocar un doloroso 4-0 con el que se cerró el choque.

Capdevila: “Hemos dominado bien las fases del partido y finalizado bien”

El entrenador del Fraga, Jordi Capdevila, hizo una “valoración positiva” del partido, “primero por los tres puntos y después, con otra portería a cero, que es algo que estamos trabajando bien esta temporada y nos está dando opciones para generar ataques”, señaló. “Hemos dominado bien las fases del partido y hoy hemos elaborado bien las acciones y finalizado bien”, añadió el entrenador leridano, que destacó que “somos un equipo muy sólido, que nos gusta trabajar en el día a día, que es algo fungamental”. "Llevamos una buena línea y a ver si alargamos la buena racha”, concluyó.

Rodero: “Que se alegren, porque nos volveremos a encontrar”

Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, reconoció que “me duele mucho perder aquí de esta forma”, añadiendo que “el equipo ha tocado fondo en la segunda mitad. Ha sido un desastre total”. Sin embargo, evitó el alarmismo tras la derrota: “Tenemos que estar muy tranquilos. Nos servirá para aprender, porque en la segunda parte la gente ha querido resolver por su cuenta y no hemos sido el equipo que somos. Creo que nos va a venir bien. Que se alegren hoy, porque nos volveremos a encontrar”, advirtió Rodero, que también destacó que “su portera gana el partido”.