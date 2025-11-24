El Lleida merece más

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El Lleida empató ayer ante el Cornellà (1-1) en un gran partido, con una propuesta más ofensiva del conjunto de Cortés, que puso en serios apuros a un rival que llegaba como segundo clasificado y que salió del Camp d'Esports cuarto, tras un empate que tuvo sabor amargo para los leridanos, que merecieron más pero siguen colistas. Cortés introdujo cambios tácticos situando a Pau Russo como punta y no en la banda, rol que asumió Totti para reforzar las ayudas defensivas. El plan funcionó, porque el de Cambrils, más fresco para marcar diferencias, abrió el marcador (1-0) y fue el faro ofensivo de un Lleida que vio como el rival empataba, pero tuvo opción de irse con victoria, en un remate al palo de Rubio en la última ocasión del partido.

Los del Segrià empezaron muy bien, con las ideas claras para contener al Cornellà y atacar los espacios que dejaba a la espalda. Russo tuvo dos ocasiones claras, bien neutralizadas por Miño. A partir del minuto 25, los visitantes se adueñaron del balón y generaron dos claras oportunidades antes del descanso.

El segundo tiempo arrancó con una alegría enorme: el gol del Lleida. Russo le ganó la partida a los centrales por velocidad y, desde el interior del área, ligeramente escorado, fusiló a Miño por su palo (1-0). Pocos minutos después llegó la jugada clave del partido: Alegre se quedó solo ante Miño en un contraataque para los leridanos, pero el lateral desaprovechó la ocasión y mandó el balón fuera por poco. Del posible 2-0 se pasó al 1-1. A falta de quince minutos, el Cornellà empató con una genialidad de Aliaga, que colocó un disparo a la escuadra imposible para Satoca. El partido se alargó hasta el minuto 100 por la grave lesión de Garzón, y Rubio estuvo a punto de desatar el delirio en la última jugada del encuentro. León desbordó hasta la línea de fondo y puso un balón atrás que Oscar Rubio remató al palo derecho de la portería del Gol Nord. Sin duda, un gran partido para con un punto que supo a poco.

Cortés: “Hemos hecho un partido muy completo”

El entrenador del Lleida, Jordi Cortés, se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo: “Hemos hecho un partido muy completo, me voy satisfecho. Estamos mostrando capacidad de mejora”, dijo. El técnico destacó que “se ha dado todo lo que teníamos previsto” en el partido y señaló que “quizá merecíamos algo más”. Pese al buen nivel mostrado, admitió que el vestuario quería más: “Nos habría gustado marcharnos con una victoria, no hay que mirar la clasificación, vamos por el camino correcto”, indicó.