El Hiopos Lleida, fuera de la zona de Copa del Rey tras las victorias de Barça y Baskonia

Un parón por un 'instant replay' en el partido del sábado en la visita del Murcia.Javi Enjuanes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Este domingo se completó la octava jornada de la Liga Endesa que deparó, entre otros resultados, las victorias de Barça y Baskonia, que dejan al Hiopos Lleida provisionalmente fuera de la zona que da acceso a la Copa del Rey. No obstante, el equipo de Gerard Encuentra, que el sábado fue arrollado por el Murcia en el Barris Nord en el peor partido de la temporada, está con las mismos cuatro victorias que azulgranas y vitorianos, además del Breogán.

El nuevo Barça de Xavi Pascual, que se estrenaba en la Liga Endesa, superó ayer al Dreamland Gran Canaria en un duelo cerrado, áspero y de guarismos bajos (61-72), que le permite revivir de cara al objetivo de alcanzar la clasificación para la Copa.

El georgiano Tornike Shengelia, con 14 puntos y 17 de valoración, y el argentino Nico Laprovittola, con 14 tantos, brillaron en un duelo que se decidió a favor de los azulgranas en el último cuarto con un parcial de 15-26. Ayer también ganaron el Joventut en Andorra (76-83). el Tenerife en Zaragoza (76-84) y Baskonia y Valencia en casa al Bilbao (110-91) y el Girona (98-72), respectivamente.