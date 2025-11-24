Italia alarga su dominio tras ganar a España por 2-0

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El equipo español de Copa Davis no pudo conquistar ayer el título al perder por 2-0 la final contra Italia, después de ceder los dos puntos individuales en el desenlace de Bolonia, el de Pablo Carreño contra Matteo Berrettini (6-3 y 6-4) y el definitivo de Jaume Munar ante Flavio Cobolli (1-6, 7-6(5) y 7-5).

España rozó la gesta, sin Carlos Alcaraz y con el bautizado ‘equipo del pueblo’. Sin grandes espadas compitiendo hasta el final, hasta que toparon con una Italia que también venía con el mono del currante, sin su gran estandarte Jannik Sinner. El equipo italiano, con el apoyo además de su afición, alargó su reinado a una tercera Ensaladera consecutiva y cuarta Davis para su palmarés.

Carreño cedió primero ante un Berrettini de nuevo intratable, con 12 victorias y solo dos derrotas en el torneo jugando puntos individuales, y dejó al borde del abismo a España. Después, Munar acercó el milagro español, en busca de la séptima Davis y primera desde 2019. El balear sacó parte de su librillo de tenis con un primer set colosal (6-1), pero después empezó a ir a remolque de un Cobolli crecido que empató el partido ganado la segunda manda en el ‘tie break’ y liquidó la final con un 7-5 en el último set.