La Cursa de la Dona de Balaguer, con 600 atletas

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

Balaguer vivió ayer una mañana deportiva y reivindicativa con la celebración de la ya tradicional Cursa de la Dona, organizada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género y que reunió a unas 600 personas, demostrando, un año más, el fuerte compromiso de la ciudadanía con esta causa. La prueba, con un recorrido de 5 kilómetros por las calles de la ciudad, estuvo marcada por un ambiente festivo y solidario. La victoria en la prueba atlética fue para Blanca Durán, que cruzó la línea de meta con un tiempo de 20:44, por delante de Júlia Guix, que invirtió un registro de 22:06, mientras que Mariona Ber completó el podio con 22:17.

Antes de la salida se hicieron varios parlamentos institucionales, en los que intervinieron la alcaldesa Lorena González, la concejala del Área de la Mujer, Anna Profitós, y la de Deportes, Laia Vilardell, así como el consejero comarcal Xavier Castellana. Todos ellos destacaron la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta para erradicar la violencia machista y agradecieron la gran respuesta ciudadana.

La organización valoró muy positivamente la participación y subrayó la importancia en seguir impulsando acciones sociales y deportivas que den visibilidad a la lucha contra la violencia de género.