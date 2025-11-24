Otro revés para el Alpicat

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Ocho partidos van ya y el Lleida.net Alpicat sigue sin puntuar en su regreso a la OK Liga, después de que el conjunto leridano cayera ayer en manos de la gran revelación de la Liga, el Bembibre (3-0), que se impuso con claridad en un partido que encarriló con un doblete de Txell Gimeno en los primeros minutos y que le permite situarse segundo en solitario. En cambio, el Alpicat comparte la cola de la clasificación con el Mieres, ambos sin puntos.

El conjunto local, con la jugadora de Vila-sana Laura Porta de inicio, salió con la voluntad de dominar y el Alpicat se tuvo que conformar con resistir el asedio del Bembibre. Carla Castro incidía en ataque en los primeros instantes y, en una de sus acciones, Joana Xicota mandó la bola al palo en el minuto 3. El equipo leridano apenas pudo reaccionar al primer aviso, porque tan solo unos instantes después Txell Gimeno abrió el marcador con el 1-0. Las locales se veían superiores y fueron a por más, aprovechando su buen arranque de partido. Así fue como, sin que el Alpicat pudiera apenas cruzar la pista, Txell Gimeno volvió a encontrarse con el poste poco después y repitió para anotar el 2-0 en el minuto 8, definiendo en el segundo palo una buena jugada por la banda izquierda.

El Alpicat no encontraba salidas para generar peligro, ante un Bembibre muy intenso que, eso sí, muchas veces cortaba los ataques con falta y acabó el primer tiempo con ocho, mientras que el conjunto leridano solo cometió uno. Con el paso de los minutos el ritmo se frenó y, aunque el dominio local era claro, las jugadoras de Mats Zilken consiguieron soltarse un poco más e incluso rozaron el gol en una de las últimas acciones del primer tiempo, un mano a mano de Lampasona mal resuelto.

El equipo leridano salió del descanso buscando claramente recortar distancias y tuvo un nuevo mano a mano, esta vez de Ona Moreno, que paró la meta local Fer Tapia. Pero su mayor voluntad de atacar dejó más espacios atrás y, después de un par de contragolpes claros, Carla Castro anotó el 3-0 en carrera desde la larga distancia.

Las esperanzas del Alpicat cada vez eran menores, ya que el conjunto del Bierzo seguía dominando sin apuros y solo tuvo un par de sustos: un balón al palo de Lampasona en el 41 y la directa por su décima falta, que Tapia paró a Arantxa a cinco minutos del final para dejar su portería a cero.