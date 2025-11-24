Victoria agónica y necesaria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu sumó ayer una victoria vital para reconducir su delicada situación y lo hizo ante uno de sus más directos rivales, un Gran Canaria que llegó a ponerle contra las cuerdas, pero que acabó cediendo en un final de infarto, en el que un triple de Hollingshed acabó decidiendo (73-71).

El conjunto urgelense arrancó con unas sensaciones muy diferentes con las que acabó el último partido antes del parón de selecciones, cuando fue arrollado en casa por el Ferrol (61-89). El duelo lo reclamaba, ya que se medía al colista que aún no había ganado. El 8-0 de salida dejó claras las intenciones de las leridanas, obligando al técnico canario a parar el partido a los dos minutos y medio. El guión no cambió y el Cadí, con un ataque certero y una buena defensa llegó a mandar por nueve puntos (15-6), pero las isleñas reaccionaron de la mano de la exurgelense Laura Contell y lograron cerrar el cuarto con el marcador igualado (18-16).

En el segundo asalto el Gran Canaria completó la remontada y con ocho puntos seguidos de Richardson, incluidos dos triples, se puso por primera vez por delante (22-26). Isaac Fernández paró el partido, pero la continuación no fue la esperada, ya que Merceron situó la máxima renta, cuatro puntos (22-26). Al Cadí le costaba horrores anotar y solo gracias a acciones de clase de Raventós y Aguilar se mantenía a flote, ante un Gran Canaria más efectivo que llegó al descanso dominando por tres tantos (34-37).

El tercer cuarto fue una montaña rusa. Las canarias, lideradas por Richardson, asestaron un fuerte golpe con un parcial de 2-11 que elevó la renta hasta los 12 puntos (36-48). Fernández pidió tiempo y cambió a defensa individual, y el partido dio otro vuelco. El equipo sacó el orgullo y con Hollingshed de referencia –siete puntos casi seguidos– replicó con un parcial de 18-3 que le devolvió el mando del partido al final del tercer cuarto (54-51). Faltaba aún mucho tiempo y el Gran Canaria, pese a la fatiga –jugó con solo 7 jugadoras–, no se rindió y llegó al final con opciones. Con 70-71 a 23 segundos del final, Hollingshed ejerció de líder y con un triple certificó una victoria vital que permite al Cadí salir de la zona de descenso.