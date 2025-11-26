Casi un centenar de jóvenes en el Pojecte Escoles del Força Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pabellón Barris Nord acogió este pasado domingo la decimoséptima Trobada del Projecte Escoles que impulsa el Força Lleida desde 2021 y que reunió a cerca de un centenar de niños y niñas. Los baloncestistas más pequeños del Força Lleida compartieron una matinal con escolares de los centros que forman parte de este proyecto de formación, en concreto del Ciutat Jardí, Minerva, Mirasan, Claver y Joc de la Bola, además de jugadores y jugadoras de varios clubes invitados, como el CB Torregrossa, CB Bellpuig y Peña Fragatina y la Escola Païsso Catalans, que también fue invitada al evento.