Descalabro en Stamford Bridge

El Barça encajó ayer una dolorosa derrota en Stamford Bridge, donde cayó por un contundente 3-0 que reflejó a la perfección la superiodidad del Chelsea sobre el equipo de Flick, que cae al decimoquinto puesto de la tabla, al que le faltó intensidad y clarividencia y le sobraron muchos errores. El más costoso fue el de Ronald Araujo, ya con 1-0, que fue expulsado por dos acciones estúpidas antes del descanso. Sus compañeros bajaron los brazos en la segunda mitad y el Chelsea sentenció.

El Barça arrancó el partido con buen pie, pese a un primer susto en forma de gol anulado a Enzo Fernández por manos previas. En unos primeros instantes de buen juego, en un escenario con muchos espacios, Lamine Yamal entregó un balón fantástico a Ferran Torres, que erró un remate franco frente a la portería en el minuto 5. No obstante, con el paso de los minutos el Chelsea consiguió controlar mejor el partido a través de la posesión, superando una y otra vez la presión del Barça, que volvió a partirse mucho y sufrió en defensa.

Enzo volvió a marcar en el 22, pero de nuevo su gol fue anulado por un fuera de juego posicional de un compañero. El equipo londinense dominaba, pero no concretaba su buen juego en ocasiones claras, pero se encontró con un par de regalos azulgranas que fueron decisivos. En la segunda acción de un córner, Cucurella puso el balón atrás para que Pedro Neto rematara con Joan Garcia ya batido. Ferran Torres salvó el gol sobre la línea, pero el balón rebotó en Koundé y el esférico entró dentro de la portería para situar el 1-0 (min.27).

El Barça no reaccionaba y se pegó otro tiro en el pie. Fue un sospechoso habitual en los grandes escenarios, Ronald Araujo, que vio una primera amarilla estúpida por protestar al árbitro y, al filo del descanso, se autoexpulsó con una entrada innecesaria sobre Cucurella que supuso su segunda amarilla, que complicaba mucho más el panorama a los azulgranas.

La segunda parte necesitaba de una gesta para que el Barça sacara algo positivo, pero no hubo nada bueno que rescatar. Tras otro gol anulado ‘blue’ nada más arrancar, De Jong perdió un balón en campo propio que recogió Estevao, superó a Cubarsí en el área y anotó el 2-0 completando una acción exquisita con la derecha. Era el minuto 55 y la sensación era de que el castigo para el Barça podría haber sido mucho mayor, pero el Chelsea bajó un par de marchas, se defendió con posesiones largas que hacían correr sin rumbo a los de Flick y anotó el 3-0 definitivo mediante Delap, que convirtió un pase de la muerte de Enzo Fernández tras un buen pase a la espalda de la zaga.

“Tenemos que ser más competitivos”

El jugador del Barça, Eric Garcia, lamentó, más allá de la expulsión, que “ya se ha visto en estos partidos que si no ganas los duelos es imposible vencer. Hay que ser más competitivos”.

Sin victorias en los últimos cinco partidos

Con su derrota de ayer, el Barça acumula ya cinco partidos seguidos sin ganar en Stamford Bridge, con tres derrotas y dos empates. De hecho, solo ha ganado una vez allí, en 2006 (1-2)

Fin a la racha de 53 partidos marcando

La derrota puso fin a una histórica racha del Barça de 53 partidos seguidos marcando gol. Su último partido sin ver portería fue el 15 de diciembre de 2024, un 0-1 ante el Leganés.