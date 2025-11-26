Dos goleadores leridanos en una jornada 15 años después

La jornada 13 de Primera División fue la primera tras 15 años en la que dos jugadores leridanos, Pere Milla y Aleix Febas, marcaban gol en una misma jornada. El jugador de Alcarràs, con el 1-0 en el Espanyol-Sevilla (2-1), y el de Almacelles, con el 1-0 en el empate a dos final del Elche ante el Real Madrid (2-2), consiguieron una hazaña que, tras este fin de semana, solo se ha producido cuatro veces en el Siglo XXI y que estaba inédita desde la jornada siete de la temporada 2010/11.

Entonces, en octubre de 2010, el jugador de la Pobla de Segur Carles Puyol hizo el 2-1 definitivo en un Barça-Valencia un sábado y, para cerrar la jornada el lunes, el tarraguense Joan Capdevila marcó con el Villarreal en su visita al Hércules, que acabó 2-2.

Han tenido que pasar 15 años para repetir una situación que en 2010 había ocurrido ya pocos meses antes, pero con distintos protagonistas. En la jornada 37 fueron Bojan Krkic y Marc Bertrán, también de La Pobla de Segur, quienes coincidieron anotando en la misma fecha. El primero marcó el 0-2 en un Sevilla-Barça (2-3) y Bertrán hizo el 1-0 para el Tenerife ante el Almería (2-2). En este siglo, el otro precedente fue en la 2007-08, cuando Bojan, con el Barça, y Capdevila, en el Villarreal, marcaron en la jornada 21.