Expulsados cuatro cadetes del Alpicat de fútbol por amenazas a los rivales

Los casos extradeportivos en el fútbol base leridano han subido de nivel y se ha pasado de los insultos racistas y las agresiones a las amenazas con arma blanca. Es lo que sucedió el pasado 2 de noviembre en el partido que enfrentó al Inter Recasens y al CF Alpicat en el campo del primero, correspondiente a la Primera división cadete sub-16. Después de que el encuentro concluyera con un empate sin goles y sin incidentes relevantes, cuatro jugadores del Alpicat se dirigieron al vestuario rival para mostrar un vídeo que habían grabado minutos antes y en el que se podía ver como uno de ellos se colocaba un cuchillo en los pantalones. Al parecer, los jugadores decidieron grabar el vídeo, que luego colgaron en las redes sociales, como respuesta a los insultos que habían recibido desde la grada.

Pese a que en las imágenes no se aprecia ninguna cara, el Alpicat, tras hacer sus averiguaciones, decretó la expulsión inmediata de los cuatro jugadores, tres de ellos de Almacelles y uno natural de Alpicat, todos de 15 años. “Es una chiquillada, que por suerte no fue a más, pero es algo que no tiene que pasar, por eso hemos decidido poner un castigo ejemplar para evitar que se repitan actos que manchan el nombre del club”, declaró ayer Santiago Martínez, presidente del CF Apicat.

También reconoció haber visto el vídeo que circuló por las redes sociales. “Hemos visto el vídeo. En él no se ven caras, pero sí sabemos que es un vestuario del AEM porque los conocemos de sobra. Se ve a uno de los chicos cómo se baja el pantalón de chándal y se coloca un cuchillo en la goma de los calzoncillos, es lo único que se ve. Es un chándal gris y no se ven ni escudos ni nada que lo identifique, pero hicimos nuestras investigaciones particulares y alguno de ellos lo medio reconoció, por eso están expulsados los cuatro, quizás alguno no estaba directamente implicado, pero pagó el pato por estar cerca”, relató Martínez, que añadió: “nos dijeron que llevaban el cuchillo para cortarse las medias, que no lo iban a utilizar para nada más, pero no podemos permitir este tipo de conductas”. Sobre la visita que los implicados hicieron al vestuario del Inter Recasens, comentó: “no tenemos constancia de eso, pero por los rumores que nos llegaron fue así, y ante la duda hemos decidido cortarlo de raíz porque es grave”.

Por su parte, el presidente del Inter Recasens, Xavier Baró, aplaudió la decisión del Alpicat y aseguró que “es algo que no se puede permitir, nosotros hubiéramos obrado igual”.