El Vila-sana busca la reacción tras el duro golpe en Fraga

Despés del correctivo sufrido el domingo en la pista del líder Fraga (4-0), en lo que fue la primera derrota de la temporada en la pista –la otra fue en los despachos por alineación indebida–, el Vila-sana regresa esta noche (21.00) a la competición con otro compromiso de altura, ya que le visita el equipo revelación de la OK Liga, un Bembibre que es ahora segundo, a un punto del líder y con tres de ventaja sobre las leridanas, que no se pueden permitir más tropiezos para no descolgarse de las primeras posiciones. Las del Pla d’Urgell quieren pasar página y recuperar sensaciones después “del golpe de realidad y de humildad” que recibieron en Fraga, como reconoció ayer Victòria Porta.

“No estuvimos a la altura y ahora tenemos más ganas que nunca de ganar”, afirma la goleadora leridana, que advirtió que “la Liga es muy igualada y competida y cualquiera te puede ganar. Lo del domingo fue una lección de la que tenemos que aprender, pero lo más importante es que sabemos dónde fallamos y tenemos capacidad para reponernos”. En cuanto al rival, comentó que “está en un gran momento de juego. Ha hecho muy buenos fichajes, pero en las últimas temporadas siempre nos ha costado ganarlas”. Además, el duelo tendrá el aliciente de que en el bando rival estará su prima Laura Porta. “Será un partido especial, pero dentro de la pista no hay ni hermanos, ni primas ni amigos, todos queremos ganar. Cuando acabe ya volveremos a ser amigas, pero antes no”, avisó Victòria.

Lluís Rodero seguirá sin poder contar con Luchi Agudo, que ya fue baja en Fraga, mientras que Gime Gómez está en fase de adaptación.