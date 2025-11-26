Inspección de Trabajo sanciona con un millón de euros a una subcontratada del Camp Nou por tener trabajadores sin papeles

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Inspección del Trabajo de la Generalitat ha sancionado con 1 millón de euros a una empresa subcontratada en las obras del Camp Nou de Barcelona por tener 79 trabajadores de origen turco sin papeles, según ha adelantado 'El Periódico' y han confirmado fuentes del departamento de Trabajo a la ACN. El caso afecta a la empresa Extrem Works, subcontratada por la constructora Limak, encargada de las obras del estadio. Esta sanción es el resultado de la denuncia que el sindicato CCOO interpuso en el mes de septiembre ante la presencia de trabajadores en situación irregular en las obras del campo azulgrana.

CCOO se ha manifestado en varias ocasiones por denunciar que empresas como Extrem Works están haciendo despidos en las obras del Camp Nou a medida que se va cumpliendo el calendario de actuaciones. Muchos de los despedidos son personas sin papeles. En la concentración de la semana pasada, el responsable de la federación Hàbitat del sindicato, Carlos del Barrio, aseguró que las salidas se producen “sin ningún tipo de garantía ni derecho”.

En una entrevista en 'El Matí de Catalunya Ràdio' a principios de noviembre, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, aseguró que en el caso de las obras del Camp Nou Inspección de Trabajo ha hecho 30 actuaciones de oficio y ha recibido 10 denuncias.