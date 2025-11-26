Mari Boya da el salto a la F2

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El piloto aranés Mari Boya dará el salto a la Fórmula 2 la próxima temporada, después de quedar tercero este año en la Fórmula 3. Lo hará enrolado en el equipo italiano Prema Racing, una de las estructuras punteras de la parrilla y con más trayectoria en las categorías de formación previas a la Fórmula 1. El piloto de Les pone así el broche de oro a un gran 2025, en el que también se convirtió en el primer piloto de la academia de Aston Martin. Boya dio por concluido su periplo en la F3, en Campos Racing, siendo el piloto más en forma de la segunda mitad de la temporada (80 puntos desde Austria hasta el final, más que ningún otro piloto). También brilló recientemente en el Gran Premio de Macao, donde rozó la victoria y finalizó segundo tras un desafortunado coche de seguridad al final.

Una vez finalizada la temporada, Boya se despidió de Campos y de la categoría, y su ascenso a F2 era un secreto a voces. Y lo hará con Prema Racing, una estructura que ha ganado tres títulos de pilotos, con nombres como Charles Leclerc, Mick Schumacher y Oscar Piastri, y dos de equipos (2020 y 2021) desde que la categoría se renombró a Fórmula 2 en 2017. No obstante, en la actual temporada ocupa el séptimo puesto en el Mundial de constructores. También pasaron por el equipo los actuales ‘rookies’ de la Fórmula 1 Oliver Bearman y Andrea Kimi Antonelli, que corrieron en 2024.

“Estoy muy contento y muy ilusionado ante esta nueva aventura. Correr en la Fórmula 2 con un equipo como Prema Racing y como piloto de la Academia de Aston Martin es un reto emocionante. Después de un 2025 con buenos resultados, dar el salto a la antesala de la F1 es exactamente lo que quería y tengo muchas ganas de empezar. Daré lo mejor de mí para conseguir buenos resultados para el equipo”, dijo Boya, que ya estará con el equipo en las dos últimas pruebas del año, este fin de semana en Catar y el siguiente en Abu Dabi, donde probará por primera vez el coche en el test de postemporada.

Andy Cowell, director ejecutivo y jefe del Aston Martin, dijo que “es fantástico ver a Mari progresando. Tuvo actuaciones sobresalientes en la F3 y sin duda está preparado para este nuevo reto. Ha demostrado una velocidad y una habilidad al volante impresionantes, además de una gran concentración y profesionalidad fuera de la pista”. Rene Rosin, director de Prema Racing, destacó que “si analizamos su trayectoria, vemos una clara progresión y, además de su velocidad, es un piloto inteligente y trabajador. Estamos deseando ver cómo se integra en el equipo”.