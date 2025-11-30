Injusta derrota del Balaguer

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

Dos minutos fatídicos, del 79 al 81, condenaron al Balaguer en un partido en el que mereció mucho más. La primera parte tuvo un ligero dominio visitante. El Balaguer, ordenado y serio atrás, supo contener las embestidas del rival y se llegó al descanso con un 0-0 justo.

La segunda mitad empezó torcida para los de casa. En la primera jugada, el Igualada aprovechó para firmar el 0-1. Pero el Balaguer reaccionó. Fruto de esa mejoría llegó el empate en una volea magnífica tras un rechace de la defensa (1-1). A partir de ahí, el partido fue claramente del Balaguer. Cuando los de la Noguera dominaban y buscaban el segundo, llegó la acción decisiva. En el 79, el árbitro señaló una falta muy discutida. La protesta local fue inútil y el Igualada convirtió el libre directo en un golazo (1-2). El golpe emocional fue enorme y, dos minutos después, una rápida incursión por la izquierda acabó en el 1-3.

A pesar de la derrota, el técnico del Balaguer Josete felicitó a sus jugadores por el esfuerzo. “Hemos estado a la altura de lo que exigía el partido, pero no hemos tenido suerte con las decisiones del árbitro. Esa falta en la que viene el segundo gol es una acción absolutamente limpia de Jan (Rosanes)”, lamentó.