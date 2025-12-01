AUTOMOVILISMO
Verstappen gana en Catar tras un garrafal error de los McLaren
Segundo podio para Sainz, que fue tercero
El neerlandés Max Verstappen se llevó una espectacular victoria en el Gran Premio de Catar, donde Oscar Piastri fue segundo y Lando Norris, el gran perdedor del día, solo pudo ser cuarto. El británico no solo desperdició su primera oportunidad de ser campeón del mundo en Lusail, sino que dejó escapar buena parte de la renta que atesoraba. La guinda a una tarde histórica la puso Carlos Sainz con su segundo podio de la temporada en Williams, al ser tercero, mientras que Fernando Alonso, muy mejorado, fue séptimo. Norris mantiene el liderato con 408 puntos y ahora Verstappen, quien no tiró la toalla una vez más, es segundo a solo 12, mientras que Piastri acecha con 18 menos.
La penúltima cita no tuvo los fuegos artificiales esperados en la salida, ni un roce en una primera curva limpia. Piastri guardó la pole y Norris, con la calculadora, no ofreció oposición a la buena salida de Verstappen, que se puso segundo. Por detrás, Sainz y Alonso también empezaron ganando posiciones, quinto y sexto.
Por momentos, como la Sprint del sábado, la carrera formó el trenecito sin distancias grandes pero sin posibilidad de adelantar, hasta que a las siete vueltas Nico Hülkenberg (Sauber) tropezó con Pierre Gasly (Alpine) y hubo coche de seguridad. Ahí, lo lógico parecía entrar en ‘boxes’, aprovechar la parada, teniendo en cuenta que Pirelli solo permitía 25 vueltas con cada juego.
Sin embargo, los dos coches McLaren optaron por no parar. Piastri y Norris apretaron con todo tratando de abrir hueco para, con la parada obligada antes que sus perseguidores, no perder muchas posiciones, pero la táctica les salió mal y eso le costó la victoria y, quién sabe, si el Mundial dentro de una semana, ya que Verstappen no falló y firmó su séptima victoria del curso, demostrando una vez más que, como vigente cuatro veces campeón, no piensa rendirse. El próximo domingo en Abu Dabi se conocerá al campeón.