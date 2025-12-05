“Estoy 100% convencido de que el AEM se salvará”

Rubén López aseguró ayer que está “100% convencido de que el AEM se salvará, si no no estaría aquí” en su primera rueda de prensa tras su regreso al club. El técnico vuelve media temporada después de su marcha con el equipo en descenso, pero destaca que ha encontrado un vestuario “animado y convencido, también de que no hay margen de error, y esto me gusta”. Además, aseguró que la vuelta al Recasens es una buena noticia y fue tajante sobre su futuro en el club: “El futuro es el sábado. En mi cabeza no veo nada más allá”, dijo.

López reconoció que su regreso no estaba previsto: “No lo esperaba. En casa estaba muy bien, había recuperado cosas que había perdido en estos tres años fuera y no echaba nada de menos entrenar”. No obstante, explicó emocionado que “cuando te llama el AEM, que es un club al que le tengo cariño, y se lo explico a mi niña, ella me dice que tengo que ir. Y eso también pesa”. La negociación fue rápida y el técnico destacó que la entidad hizo “una apuesta muy, muy fuerte” para recuperarlo. “Después de tres años tan bonitos, sentía que tenía que ayudar al equipo”, añadió.

A su vuelta, se ha encontrado una plantilla que considera competitiva: “Es una buena plantilla, con jugadoras contrastadas. Para mí, de las cuatro que he dirigido o visto preparar, esta era la más fiable”, declaró. “Tenemos que encontrar la clave para que las jugadoras que siguen vuelvan a su mejor rendimiento y que las nuevas den lo que se esperaba de ellas”, señaló.

El técnico también reconoció que “nos ayudará más” regresar al Recasens. “El Camp d’Esports no ha funcionado y esta siempre ha sido nuestra casa. Si tenemos que cambiar cosas, esto también es un factor”, insistió, aunque dejó claro que su vuelta no estaba condicionada a la elección del estadio.

Respecto al Atlético de Madrid B, primer rival de esta etapa, aseguró que es un equipo que le atrae especialmente, porque “me gusta mucho porque se parece a lo que me gusta, sobre todo en transiciones”. Destacó su velocidad, su capacidad para castigar errores y la necesidad de que el AEM sea más práctico: “Si cometes errores en campo propio, te penalizan. Son muy rápidas”, apuntó.

Desde su llegada, priorizó “saber dónde se sienten más cómodas las jugadoras y explicarles las ideas clave. No quiero llenarlas de información”. Uno de los aspectos que quiere corregir con urgencia es la defensa de la estrategia: “Estamos encajando goles a balón parado y tampoco marcamos como antes. Debemos ser más contundentes y estar más concentradas, pero sin obsesionarnos”, destacó.