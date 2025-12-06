Emma Carrasco accede a la final europea de 200 estilos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La leridana Emma Carrasco (CN Sant Andreu) se llevó ayer la última plaza para la final de los 200 estilos de los Campeonatos de Europa de piscina corta de Lublin (Polonia). La leridana participó en la semifinal más rápida, la segunda, lo que le permitió meterse en la lucha por las medallas pese a ser sexta.

Carrasco nadó ligeramente por debajo de los 2:08 (2:07.99) y marcó el corte de cara a la final, que se disputa hoy (19.14), con más de tres centésimas de margen sobre la polaca Justina Kozan, séptima en su misma semifinal (2:08.33). De hecho, solo dos nadadoras de la primera manga se ganaron una plaza entre las ocho mejores (Ellen Walshe y Anastasia Gorbenko), mientras que las otras seis (Freya Colbert, Katie Shanahan, Marrit Steenbergen, Tamara Potocka, Anita Gastaldi y la propia Carrasco) se clasificaron desde la segunda.

La leridana estuvo en las primeras plazas en los tres primeros estilos (mariposa, espalda y braza), pero cayó posiciones en el crol. Aun así, rebajó en casi un segundo su tiempo en las series de la mañana (2:08.79), en las que fue cuarta.

Por otra parte, el nadador tarraconense Carles Coll conquistó ayer la medalla de oro en la final de 200 metros braza (2:00.86), prueba de la que también es vigente campeón mundial, dando a España la segunda presea en el Europeo.

Plata leridana en el Catalán

Por otra parte, la nadadora del CEN Balaguer Berta Sanmartín se proclamó en Sabadell subcampeona de Catalunya en categoría infantil en los 200 espalda, en una jornada en la que firmó su mejor marca personal (2:27.16) en las eliminatorias.